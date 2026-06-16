La Inspección de Trabajo enviará miles de avisos a empresas agrarias y de construcción para proteger a los trabajadores frente al calor
Remitirá esta semana cerca de 114.000 cartas para advertir de la normativa a cumplir ante las altas temperaturas
El verano pasado detectó casi 300 infracciones en España, que derivaron en sanciones por 1,6 millones de euros
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviará este semana cerca de 114.000 cartas a empresas de los sectores agrario y de la construcción para avisarles de la obligación de proteger a las personas trabajadoras frente a las altas temperaturas. Con el verano a la vuelta de la esquina y los termómetros en valores propios de las olas de calor estivales, Trabajo tiene listas las misivas que hará llegar para que las empresas de sectores afectados por los golpes de calor estén al tanto de la normativa a aplicar y velen por la seguridad de sus plantillas.
Lo avanzó este lunes desde el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales la ministra Yolanda Díaz, quien aclaró que estas cartas tienen una finalidad meramente informativa. "No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar", señaló la política de Fene. En Galicia, la construcción rebasa los 83.000 trabajadores y el sector agrario ronda los 30.700 afiliados a la Seguridad Social.
Casi 300 infracciones
Entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo impulsó 10.784 actuaciones en "condiciones ambientales adversas", que derivaron en 291 infracciones y sanciones por cerca de 1,6 millones de euros.
"Trabajar no puede costar la salud ni la vida", esgrimió Díaz, ahondando en que "en el siglo XXI nadie debe enfermar ni morir en su puesto de trabajo". La ministra recordó que el año pasado fallecieron en su puesto de trabajo más de 700 personas por accidentes laborales mortales.
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