La nueva estafa que pone en riesgo las vacaciones: el 'secuestro de reservas' suplanta a los hoteles para robar a los viajeros

Las artimañas de los ciberdelincuentes para sacar dinero a sus víctimas no tienen fin. Con tácticas cada vez más depuradas que combinan ingeniería social avanzada para manipular psicológicamente al usuario y herramientas automatizadas para actuar de manera rápida y masiva sorteando los sistemas de seguridad tradicionales, los fraudes se extienden a cada vez más ámbitos, entre ellos el turismo. A las puertas de las vacaciones más esperadas del año, quienes viajen este verano deben estar atentos a una nueva modalidad de estafa que consiste en suplantar a los hoteles y otro tipo de alojamientos para robar dinero a sus clientes esgrimiendo que hubo algún problema con la reserva.

Se llama Reservation Hijack Scam (secuestro de reservas) y hace en torno a un mes se han empezado a detectar casos en varios países, entre ellos España. Los ciberdelincuentes acceden a los sistemas de reservas de los hoteles o plataformas de viajes para hacerse con los datos de la estancia y poder así conseguir información bancaria del cliente o reclamar pagos adicionales en nombre del establecimiento.

Alto riesgo de caer en la trampa

Esto les permite engañar con más facilidad a sus víctimas pues, a diferencia de otras modalidades como el 'phishing', no envían mensajes genéricos ni usan ganchos poco creíbles. Emplean información real de las reservas turísticas, como el nombre del clientes y el hotel, las fechas de la estancia o el precio para pedir a través de mensajes que simulan partir del alojamiento pagos adicionales, alegando un supuesto problema con el abono, la tarjeta o la reserva. Se trata de comunicaciones personalizadas por WhatsApp, SMS o correo electrónico que están acompañadas por un link que conduce al usuario a una pasarela de pago idéntica a la de la empresa pero que en realidad es falsa. Si la víctima introduce sus datos bancarios, los pondrá en manos de delincuentes, que clonarán la tarjera y se apropiarán de dinero ajeno.

El hecho de que los mensajes incluyan detalles precisos y correctos de la reserva y que estén muy bien redactados (sin errores ortográficos y con un texto muy convincente) reduce las señales de alerta, provocando que el usuario pueda caer con más facilidad en la trampa para no perder el ansiado viaje. Pero no darse cuenta del engaño puede acabar aguando las vacaciones.

Señales de alerta

El usuario debe desconfiar ante solicitudes urgentes de pago, pues ningún alojamiento exigirá abonos por SMS o WhatsApp en pocas horas bajo amenaza de perder la reserva. Tampoco debe hacer clic en ningún enlace sin verificar antes si existe un problema real con la reserva o es un intento de estafa, contactando directamente con el hotel o la plataforma.