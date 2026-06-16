Philippe Aghion, premio Nobel de Economía, advierte: "La IA destruirá empleos, pero creará otros"

"La mayoría de los trabajadores no sabes que esto está a punto de suceder". A mediados de 2025, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió de que la inteligencia artificial abocaba al mundo a una masacre laboral que eliminaría la mitad de los puestos de trabajo de oficina y dispararía hasta un 20% el desempleo.

Aunque Silicon Valley ha abrazado esta narrativa apocalíptica, para el reputado economista francés Philippe Aghion el impacto de esta tecnología puede ir en la dirección contraria. "La IA es como un caballo: puede tirarte por el precipicio, pero si sabes domarlo puede llevarte a donde quieras", ha explicado durante una charla en el Cercle d'Economia, en Barcelona.

Aghion es conocido por su "teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa", en la que defiende que la innovación como motor que desmantela estructuras económicas tradicionales para abrir el paso a otras nuevas. La formulación de esa idea junto al también economista Peter Howitt le valió el año pasado el que quizás es el mayor reconocimiento posible: el Premio Nobel de Economía.

Por ahora, los datos indican que no hay un impacto laboral notable ni una destrucción masiva de empleos

"Optimista" con el impacto laboral de la IA

En su ponencia, Aghion se ha mostrado "cautelosamente optimista" con el efecto que la IA generativa puede tener en mundo laboral. Según sus cálculos, la automatización de la producción de productos, servicios e ideas que permite esta tecnología puede espolear el crecimiento económico. Así, estima que la producción crecerá 0,68 puntos porcentuales por año, "un impacto similar al de la última revolución tecnológica".

El economista francés cree que la IA también puede ser una oportunidad laboral. "Destruirá empleos, pero creará otros de nuevos", ha asegurado. "Por ahora, los datos indican que no hay un impacto laboral notable ni una destrucción masiva de empleos". Aun así, la acelerada introducción de chatbots y agentes autónomos a la empresa forzará cambios en las organizaciones. "Habrá que rediseñar los trabajos para que la gente sea más polivalente y hacer que las empresas sean más flexibles", ha apuntado.

El economista francés Philippe Aghion recoge el Premio Nobel de Economía 2025. / Anders Wiklund / EFE

Para que la IA tenga un impacto laboral positivo "hacen falta políticas acordes". Aghion considera que para aplanar el camino hacia esa visión es necesario "defender una política industrial y competitiva que sea amable y flexible", impulsar la financiación pública de la investigación, invertir en la capacidad computacional que ofrecen los centros de datos, regular pero "sin excesos que dañen la competitividad" y facilitar el acceso de la industria tecnológica a los datos que dan forma a la IA. "Un poco en contra de lo que hace la Unión Europea", ha valorado.

"Declive" de Europa

Preguntado por el papel del club comunitario en el escenario tecnológico global, el Nobel francés asegura que "Europa está en declive". Aunque en campos como la investigación "se está haciendo realmente bien", la implementación de esos descubrimientos en innovación "falla".

Aghion ha tachado de "estúpido" que la Comisión Europea vete la fusión de gigantes empresariales —como Alstom y Siemens— por temores de monopolio y ha defendido contar con regulaciones simplificadas. "Si la regulación no va acompañada de innovación no vamos a ningún sitio", ha lamentado. "El problema es acabar teniendo un milhojas de regulaciones que se convierta en una barrera de entrada para nuevos actores económicos".

Para hacer innovación tienes que permitir el fracaso, no castigarlo, y en Europa no lo hacemos demasiado

Mimetizar a EEUU

Para revertir esa decadencia, Aghion ha pedido que la UE se apropie de elementos característicos de la cultura empresarial de Estados Unidos como la "disposición a asumir riesgos". "Para hacer innovación tienes que permitir el fracaso, no castigarlo, y en Europa no lo hacemos demasiado, mientras que la cultura estadounidense te dice que si fracasas es porque lo has intentado y que eso está bien", ha asegurado.

Hay otros aspectos a mimetizar. El economista considera que Europa "debería tener su propia DARPA", la agencia estadounidense que desde 1958 ha invertido en el desarrollo de tecnologías tan transformadoras como Internet, satélites o robots. La UE también debería contar con su Chapter 11, la ley que permite a las empresas declararse en bancarrota para reorganizar su negocio, y estimular que los fondos de pensiones inviertan en empresas europeas.

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Preguntado por Elon Musk, el primer billonario de la historia, y la creciente concentración de la riqueza, Aghion ha asegurado que "ha llegado el momento" de reforzar los impuestos sobre el patrimonio. Sin embargo, mientras que el también economista francés Gabriel Zucman propone un tipo anual fijo del 2% sobre la fortuna de los superricos, Aghion ha criticado que esa fórmula "está haciendo que las empresas europeas se muden a otros países" y ha optado por la creación de fundaciones que sirvan para "repartir la riqueza y devolverla al bien común".