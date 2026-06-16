El polígono del Tambre busca acelerar el crecimiento de sus empresas con nuevas vías de financiación

En un momento en el que muchas empresas afrontan el reto de crecer sin perder competitividad, el acceso a la financiación se ha convertido en una de las claves para consolidar proyectos, ganar tamaño y afrontar nuevas inversiones. Con ese objetivo, la Asociación Área Empresarial del Tambre y Abanca han reforzado su colaboración mediante un nuevo acuerdo financiero diseñado para responder a las necesidades de las compañías instaladas en uno de los principales polos industriales de Galicia.

El convenio, firmado este martes en Santiago por el presidente de la asociación empresarial, José Fernández Alborés, y el director territorial de Abanca en A Coruña-Santiago, Óscar Salgado, busca facilitar el acceso a soluciones de crédito adaptadas tanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos como a la actividad diaria de las empresas.

La iniciativa llega en un contexto de crecimiento para el tejido empresarial compostelano y con la vista puesta en reforzar la capacidad de las compañías para afrontar inversiones, mejorar su productividad y avanzar en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y la digitalización.

Más financiación para crecer y ganar competitividad

El acuerdo permitirá a las empresas del Tambre acceder a una amplia gama de productos financieros en condiciones preferentes. Entre ellos destacan los préstamos para inversión, el leasing de maquinaria y equipamiento, así como fórmulas de financiación con amplios plazos de amortización, posibilidad de carencias y tipos de interés competitivos.

Además, las compañías podrán beneficiarse de líneas de financiación oficial a través de programas del ICO y de las sociedades de garantía recíproca (SGR), herramientas especialmente demandadas por empresas que buscan acometer nuevos proyectos o ampliar su actividad.

Para José Fernández Alborés, este tipo de apoyo resulta fundamental en una etapa marcada por el crecimiento empresarial.

"Las crisis de crecimiento suelen ir acompañadas de importantes necesidades de financiación. Poder renovar maquinaria, ampliar plantillas o disponer de más liquidez son necesidades recurrentes para muchas compañías", señaló el presidente de los empresarios del Tambre.

Según destacó, disponer de mejores condiciones financieras y de una oferta de servicios adaptada a las necesidades reales de las empresas contribuye a reducir costes y mejorar la competitividad.

Santiago refuerza su atractivo empresarial

Alborés también puso el foco en el momento que vive la capital gallega, marcada por la mejora de infraestructuras y por el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a la innovación.

El presidente empresarial subrayó que Santiago se consolida como un nodo económico cada vez más atractivo gracias a su posición como centro de Galicia y al impulso de iniciativas como el biopolo, que está favoreciendo la llegada de empresas surgidas del entorno universitario y tecnológico.

Soluciones para el día a día de las empresas

Más allá de las inversiones a largo plazo, el convenio contempla herramientas destinadas a cubrir necesidades operativas habituales de las compañías.

Las empresas asociadas podrán acceder a pólizas de crédito, anticipos, líneas de descuento comercial y avales, además de condiciones personalizadas para la contratación de medios de pago, tanto físicos como virtuales.

Desde ABANCA, Óscar Salgado destacó la voluntad de la entidad de seguir apoyando al tejido productivo gallego y, especialmente, a las empresas ubicadas en el Tambre, un enclave considerado estratégico para la economía de la comunidad.

El director territorial puso en valor el conocimiento especializado de los gestores del banco, la amplia red comercial de la entidad en Galicia y el compromiso histórico de ABANCA con el desarrollo empresarial.

Con este acuerdo, el principal polígono industrial de Santiago busca reforzar las herramientas financieras a disposición de sus empresas para que puedan afrontar con mayores garantías los desafíos de un mercado cada vez más exigente y competitivo.