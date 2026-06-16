Susana Pérez Iglesias asume la Secretaría Xeral de Emprego con más de 20 años de experiencia empresarial

La Xunta refuerza el área de empleo con la incorporación de una profesional con más de dos décadas de experiencia en gestión empresarial, financiación y desarrollo de proyectos. La viguesa Susana Pérez Iglesias tomó posesión este martes como nueva secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, en un acto presidido por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.

Con este nombramiento, Pérez Iglesias pasa a ocupar el cargo que dejó vacante Pablo Fernández López, quien a comienzos de este mes fue designado como nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra.

Nacida en Vigo en 1984, la nueva secretaria xeral es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Vigo y cuenta con un máster en Finanzas por la misma institución. Su formación académica se completa con estudios internacionales en Finanzas realizados en la Universidad de Bratislava y un Executive MBA por la Galicia Business School.

La trayectoria profesional de Susana Pérez Iglesias está marcada por más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos empresariales, especialmente en áreas vinculadas a la dirección financiera, la consultoría estratégica, la gestión de proyectos y el desarrollo empresarial. A lo largo de su carrera ha trabajado de forma destacada en iniciativas relacionadas con la financiación pública y el impulso al crecimiento de empresas.

Entre los principales cargos desempeñados figura el de directora de INFI Consultores, responsabilidad que ejercía hasta su incorporación al Gobierno gallego. También fue directora de Etiqueta Ibérica entre 2013 y 2026 y presidenta de Empresarias Galicia desde 2016 hasta 2026, entidad de la que además es fundadora.

Su experiencia profesional incluye igualmente labores de formación y asesoramiento a empresas, acompañamiento en procesos de expansión, promoción del emprendimiento femenino y representación institucional. Asimismo, ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito del asesoramiento financiero para la captación de recursos públicos y privados destinados al crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Ejecutivos Galicia 2018 a la Gestión Empresarial e Institucional. Además, ha sido incluida en diferentes clasificaciones que destacan a las gallegas más influyentes y a las mujeres líderes del ecosistema empresarial español.