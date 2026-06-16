Urovesa estrena en París el nuevo Vamtac AX4: más carga, más protección y una plataforma lista para nuevas misiones
La empresa compostelana presenta en la feria Eurosatory la nueva evolución de su vehículo táctico, con capacidad para 11 ocupantes y una carga útil de cuatro toneladas
La empresa compostelana Urovesa presenta por primera vez en la feria Eurosatory 2026 su nuevo VAMTAC AX4, una evolución de su vehículo táctico pensada para el transporte de personal y diseñada para operar en escenarios exigentes.
El certamen se celebra en París del 15 al 19 de junio y reúne a compañías internacionales del sector de la defensa y la seguridad. Urovesa acudirá con esta nueva plataforma, que amplía las capacidades del VAMTAC ST5, el modelo más conocido de la compañía hasta ahora.
El VAMTAC AX4 cuenta con una carga útil de cuatro toneladas y puede transportar hasta 11 tripulantes, incluido el conductor. La empresa destaca además su alto nivel de blindaje, una de las principales características de esta nueva versión.
Más protección sin perder movilidad
Según la compañía, el nuevo vehículo ha sido concebido como una plataforma ágil en todo terreno, con sistemas mecánicos que le aportan alta movilidad y tracción total. Su objetivo es permitir el transporte de personas y carga en entornos climáticos y orográficos difíciles, garantizando capacidad de despliegue en distintas zonas de operaciones.
El diseño del VAMTAC AX4 incorpora materiales combinados de blindaje, con protección balística y frente a minas y artefactos explosivos improvisados, conocidos como IEDs. Urovesa subraya que esta protección se combina con aspectos como la ergonomía, la comodidad para los ocupantes, la estabilidad y la movilidad
Una de las claves del nuevo modelo es su diseño modular, escalable y con arquitectura abierta. Esta configuración permite adaptar el vehículo a diferentes usos más allá del transporte de pelotón.
Entre las posibles versiones figuran configuraciones como puesto de mando, ambulancia, sistemas de defensa aérea o soluciones de guerra electrónica. La compañía señala que esta arquitectura permite incorporar las tecnologías necesarias para operar en entornos complejos multidominio.
El ST5 también viaja
Junto al nuevo VAMTAC AX4, Urovesa expondrá también un VAMTAC ST5 blindado, su plataforma más conocida. Este modelo destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación y está actualmente en servicio para el desarrollo de más de 60 aplicaciones diferentes.
Los dos vehículos estarán expuestos en el estand de Urovesa, situado en el Hall 6-F210, dentro del pabellón de España en Eurosatory 2026.
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías
- La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago
- El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos