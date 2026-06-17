La patronal pide disculpas por llamar "memos" a los jóvenes de baja por salud mental

La CEOE de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado en el que se retracta y pide disculpas por las palabras de su presidente, Ángel Nicolás, que llamó "memos" a los jóvenes que causaban baja por problemas de salud mental.

"Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de incapacidad temporal en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra, sin ánimo de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema". Así se expresó el patrono en un acto organizado por la CEOE.

Su presidente y máximo dirigente de la CEOE, Antonio Garamendi, le desautorizó al finalizar el acto. "A mi no me vas a oir decir eso", afirmó ante los periodistas. Y este miércoles, coincidiendo con la asamblea general de la entidad, la territorial castellanomanchega ha emitido un comunicado de disculpa.

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"En ningún caso CECAM, así como su presidente, ponen en duda la existencia de los problemas de salud mental que afectan a la sociedad, siendo una cuestión que requiere de la máxima atención por parte de los servicios públicos y de la respuesta colectiva del conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que pide disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas por sus palabras", reza el comunicado.