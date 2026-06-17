La Consellería do Medio Rural reforzará la vigilancia del gusano soldado en cultivos de maíz

La Consellería do Medio Rural reforzará esta campaña la vigilancia sobre el gusano soldado, una plaga que afecta especialmente al maíz y a otras gramíneas. El departamento autonómico cuenta actualmente con unas 30 trampas de feromonas distribuidas por Galicia, la mayoría en la provincia de A Coruña, que en 2025 permitieron capturar 840 ejemplares en toda la comunidad.

Aunque el año pasado no se registró una incidencia elevada, Medio Rural prevé instalar más trampas durante 2026 para mejorar el seguimiento de la plaga y anticipar posibles daños en las parcelas.

El gusano soldado, cuyo nombre científico es Mythimna unipuncta, es un lepidóptero de la familia Noctuidae. Sus daños los provocan las larvas, que se alimentan en la base de las plantas. En el caso del maíz, pueden llegar a eliminar prácticamente toda la hoja y dejar solo el nervio central.

Las larvas, también conocidas como orugas, son de color pardo verdoso y miden entre tres y cuatro centímetros. El insecto adulto es una mariposa marrón, con una envergadura de entre tres y cinco centímetros.

Revisar las hojas antes de tratar

El ciclo biológico del gusano soldado tiene tres generaciones al año. Sus ataques son esporádicos y dependen de la climatología de la primera y la segunda generación. La tercera suele ser la más dañina, porque alcanza poblaciones más elevadas.

Medio Rural explica que el control debe realizarse mediante trampas de feromonas, aunque para determinar la densidad real de la plaga es necesario observar directamente los daños en las hojas.

Para hacer frente al gusano soldado existen métodos de control biológico, mediante el uso de depredadores naturales, y tratamientos químicos con productos fitosanitarios autorizados. En todo caso, la Consellería recomienda tratar solo cuando se observe un número considerable de hojas roídas en el borde.

El objetivo es evitar intervenciones innecesarias y centrar los tratamientos en las parcelas donde la presencia de la plaga pueda comprometer el desarrollo del cultivo.