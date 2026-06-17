La construcción gallega rejuvenece: cada vez más menores de 25 años se forman para trabajar en el sector

Durante años, la construcción fue uno de los sectores que más sufrió la falta de relevo generacional. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de jóvenes dejaron de ver las obras como una opción de futuro y dirigieron su mirada hacia otros ámbitos. Ahora, esa tendencia empieza a cambiar.

La última memoria de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia revela que los menores de 25 años ganan peso entre quienes deciden formarse para trabajar en el sector. En 2025, los alumnos de entre 16 y 25 años crecieron un 7,9% respecto al año anterior y ya representan el 23,2% del total del alumnado.

La entidad formó durante 2025 a 6.514 profesionales, a través de 638 cursos y 538.811 horas de formación, según la Memoria de actividades 2025, titulada Eres lo que Construyes, presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT FICA.

El perfil del alumnado formado en Galicia fue mayoritariamente masculino, con un 91,5% de hombres, y ocupado, con un 56%. El porcentaje de alumnado extranjero se situó en el 37%, un 9,3% más que el año anterior, con mayoría de personas procedentes de América Latina y África.

Por provincias, A Coruña concentró la mayor actividad formativa, con 3.223 alumnos, 321 cursos y 244.344 horas. Le siguió Pontevedra, con 1.964 alumnos, 197 cursos y 112.895 horas. En Lugo, la Fundación formó a 704 alumnos en 62 cursos, con 98.311 horas; y en Ourense, a 623 alumnos en 58 cursos, con 83.261 horas.

La prevención concentra la mitad de la formación

La prevención de riesgos laborales fue la formación más demandada en Galicia, con el 50,83% del alumnado, lo que equivale a 3.311 trabajadores. Muy cerca se situaron los cursos de oficios y profesiones del sector, con el 47,91% y 3.121 alumnos. Las materias transversales de gestión representaron el 1,26%, con 82 trabajadores.

La formación presencial siguió siendo claramente mayoritaria. Un 90,73% del alumnado, 5.910 personas, optó por cursos presenciales, mientras que el 9,27%, 604 alumnos, realizó formación mixta.

Entre los cursos con más alumnos estuvieron Nivel Básico de Prevención en Construcción, con 1.444 alumnos; Seguridad en los Trabajos Temporales en Altura, con 378; PRL para Trabajos de Albañilería, con 285; PRL para Trabajos de Albañilería Parte Específica, con 183; y PRL para Trabajos de Albañilería, Encofrado y Operadores de Vehículos y Maquinaria de Movimiento de Tierras, con 154.

Fuera del ámbito de la seguridad y salud laboral, destacaron Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, con 410 alumnos; Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción, con 155; Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización doméstica, con 92; Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas, con 81; y Operaciones Básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción, con 76.

En el conjunto del país, la Fundación Laboral, a través del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción, realizó en 2025 18.905 visitas de asesoramiento preventivo en obra, un 12,6% más que el año anterior. También organizó 35 jornadas divulgativas sobre seguridad y salud laboral, con 819 profesionales, y 53 sesiones de sensibilización en 19 centros educativos, a las que asistieron 1.085 personas.

El portal LineaPrevencion.com registró 162.176 usuarios, mientras que sus vídeos de prevención alcanzaron 302.088 visualizaciones. Además, el servicio gratuito de asesoramiento telefónico en PRL atendió 9.600 consultas durante 2025.

La memoria también recoge la evolución del portal Construyendoempleo.com. En 2025 publicó 9.726 vacantes, un 19,8% más que en 2024; registró 5.311 candidatos, un 6,9% más; y alcanzó 1.107 empresas registradas, un 2,8% más. El total de candidatos inscritos en ofertas llegó a 28.252, un 5,7% más.

Los perfiles más demandados por las empresas fueron albañil, peón, encargado de obra, jefe de obra y gruista. En paralelo, el portal detectó también un rejuvenecimiento del perfil de los usuarios: la proporción de profesionales mayores de 45 años pasó del 66,7% en 2024 al 34% en 2025.