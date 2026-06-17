La economía gallega crecerá un 2,2% en 2026 y un 2,3% en 2027, según BBVA Research

La economía gallega seguirá creciendo en los próximos años, pero perderá parte del impulso que ha mostrado tras la pandemia. Es la principal conclusión del último informe de BBVA Research, que prevé que el PIB de Galicia avance un 2,2% en 2026 y un 2,3% en 2027, en ambos casos por debajo o muy cerca de la media nacional.

El servicio de estudios del banco mantiene una visión positiva sobre la evolución de la economía española, que crecerá un 2,4% en 2026 gracias al empuje del consumo privado y de las exportaciones de servicios. Sin embargo, advierte de que el deterioro del contexto internacional, marcado por la guerra en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y una mayor incertidumbre económica, comenzará a dejar huella en los próximos meses.

En el caso de Galicia, el informe sitúa a la comunidad dentro del grupo de territorios del norte donde la actividad se verá condicionada por la desaceleración europea y por las dificultades que atraviesan algunos sectores industriales y exportadores.

La previsión supone una moderación respecto a los últimos ejercicios. Tras crecer un 2,9% en 2024 y un 2,7% en 2025, la economía gallega ralentizará su avance hasta el 2,2% en 2026.

BBVA explica que este menor ritmo responde al impacto que tienen sobre las comunidades más abiertas al exterior factores como el aumento de los costes energéticos, las tensiones en las cadenas de suministro y la menor demanda procedente de los principales socios europeos.

El empleo seguirá creciendo pese a la desaceleración

A pesar de esa pérdida de velocidad, el informe dibuja un escenario relativamente favorable para el mercado laboral gallego.

BBVA Research prevé que Galicia se sitúe entre las comunidades con mejor comportamiento del empleo en 2027, junto a Cataluña y Aragón, con un crecimiento estimado del 2,4%, por encima de la media nacional.

La creación de puestos de trabajo continuará apoyándose en la llegada de población inmigrante y en una mayor participación de los trabajadores en el mercado laboral. Según el estudio, el empleo seguirá creciendo en España a un ritmo sólido, aunque algo más moderado que en los últimos años.

La evolución del mercado laboral será uno de los principales apoyos para sostener el consumo de los hogares, uno de los motores que seguirá impulsando la actividad económica en el conjunto del país.

Galicia resiste mejor que otras regiones industriales

El informe destaca que algunas de las mayores revisiones a la baja afectan a comunidades tradicionalmente industriales y exportadoras como Navarra, La Rioja, País Vasco o Asturias, donde la caída de las exportaciones y el menor dinamismo industrial están frenando la actividad.

Galicia también se ve afectada por este contexto, aunque mantiene unas previsiones más favorables que varios de esos territorios.

De hecho, BBVA considera que la recuperación prevista de las exportaciones de bienes durante 2027 permitirá que buena parte del norte de España conserve un crecimiento superior o cercano a la media nacional. En ese grupo sitúa a Galicia, que podría alcanzar un avance del 2,3%.

El informe apunta además a posibles oportunidades derivadas del incremento del gasto en defensa que se está produciendo en Europa, especialmente para aquellas regiones con empresas vinculadas directa o indirectamente a esa actividad.

La energía y la incertidumbre, las principales amenazas

BBVA Research advierte de que el principal riesgo para la economía española ya no está en la demanda interna, sino en el contexto exterior.

El encarecimiento de la energía y de otras materias primas, unos tipos de interés más elevados, la caída de la confianza de consumidores y empresas y la incertidumbre sobre la evolución de los conflictos internacionales podrían limitar la inversión y reducir el crecimiento previsto.

Por ese motivo, el servicio de estudios ha rebajado tres décimas su previsión para España en 2027, hasta el 2,1%.

En este escenario, Galicia seguirá creciendo y creando empleo, pero lo hará en un entorno más complejo que el actual. La comunidad mantiene una posición relativamente sólida dentro del norte peninsular, aunque cada vez más condicionada por la evolución de la economía europea y por la fortaleza de sus exportaciones.