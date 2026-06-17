Fernando González Laxe recibe la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía

El economista gallego Fernando González Laxe sumará este año uno de los reconocimientos más relevantes de su trayectoria profesional. El Consejo General de Economistas de España le ha concedido la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía, la máxima distinción que otorga la organización colegial a personalidades e instituciones por su contribución al progreso económico y social.

La concesión del galardón, promovida por el Colegio de Economistas de A Coruña, fue aprobada por unanimidad tanto por la Comisión Permanente como por el Pleno del Consejo General de Economistas.

La distinción reconoce una trayectoria que combina la actividad académica, la gestión pública y el análisis económico. González Laxe es catedrático de Economía Aplicada, fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y 1990 y también presidió Puertos del Estado, además de desarrollar una extensa carrera vinculada al estudio de la economía, el desarrollo territorial y la modernización institucional.

Con este reconocimiento, el economista gallego pasa a formar parte de un reducido grupo de personalidades distinguidas con una condecoración que en años anteriores recibieron figuras como Enrique Fuentes Quintana, José Luis Sampedro, Antón Costas, Cristina Herrero o Josep Piqué.

Una figura clave de la economía gallega

La Organización Colegial de Economistas destaca que la Gran Cruz distingue a personas que hayan realizado aportaciones especialmente relevantes al desarrollo económico, institucional y social, tanto en España como en el ámbito internacional.

En el caso de González Laxe, el reconocimiento pone el foco en una trayectoria ligada a la investigación económica, la docencia universitaria y la gestión pública. Su figura ha estado especialmente vinculada al análisis de sectores estratégicos para Galicia, como la economía marítima, la logística portuaria y las políticas de desarrollo regional.

Desde el Colegio de Economistas de A Coruña, impulsor de la candidatura, subrayan que el galardón reconoce una carrera marcada por la excelencia académica, el rigor intelectual y la vocación de servicio público.

La entrega de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía tendrá lugar el próximo 1 de octubre en el Gran Casino de Madrid, durante un acto institucional organizado por el Consejo General de Economistas de España.

El reconocimiento llega en un momento en el que González Laxe continúa siendo una de las voces más influyentes del análisis económico gallego, con una presencia habitual en foros académicos, publicaciones especializadas y debates sobre los retos económicos de Galicia y del conjunto del país.