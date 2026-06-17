Foro Mediterráneo, en directo | Líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales dialogan en la primera jornada del foro

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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Directivos empresariales El bloque dedicado a la prosperidad reunirá a algunos de los principales directivos empresariales con actividad en el Mediterráneo. Participarán Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de Concesiones de Veolia; José Luis Vilar, director general del Grupo Nealis; Raquel Pont, socia responsable de la región Mediterráneo de NTT DATA; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz; Denis O'Brien, presidente de Camiral y anfitrión de la Ryder Cup de 2031; y Gonzalo Carbó, director general de Nuclear de Endesa.

Un enfoque académico La reflexión sobre el contexto geopolítico internacional tendrá un papel destacado en una edición que abordará cuestiones como la estabilidad regional, la democracia, la polarización política, el multilateralismo y el futuro de las relaciones euromediterráneas. Entre los participantes figuran la periodista e historiadora Anne Applebaum y representantes del ámbito universitario como Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Wail Benjelloun, ex rector de la Universidad Mohammed V de Rabat; y Josep Maria Garrell, presidente de la European University Association.

Perfil internacional También participarán responsables europeos e internacionales como Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur; y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.

El Rey encabeza la lista de participantes Uno de los momentos más destacados será la intervención de Felipe VI, prevista para la jornada del jueves. El foro contará asimismo con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La agenda del día de hoy se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad. Abarcará debates que sitúan al Mediterráneo, piedra angular del encuentro, como espacio de estabilidad compartida, democracia y multilateralismo. Algunos de los temas a tratar serán la competitividad, la educación, la inteligencia artificial, la energía, el emprendimiento o el turismo.

Representantes de la política catalana intervinieron también en la previa del Foro, con ambas crónicas firmadas por Carlota Camps: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau

El presidente del Parlament, Josep Rull

Las conclusiones de los consejos designados para el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que han trabajado durante meses repartidos por diversas zonas del litoral, las recopiló Sabina Feijóo en esta crónica

Finalmente, entre las administraciones que apoyan el encuentro se encuentran la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía, el Govern de Ibiza, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Murcia, Aguas de Murcia, el Ajuntament de Palma y la Universitat de Barcelona.

Entre los patrocinadores se encuentran Alicante Global Group, Ascires, Ports de Balears, Engie, Fundación Isaac Peral, Grupo Hozono Global, ICL Iberia, Institut Balear de L’Energia, LLYC, Pimesa, Sando Construcción, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, TM Grupo Inmobiliario y la Universidad Europea en Andalucía.