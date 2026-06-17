Fundación Nortempo ayudará a regresar a Galicia a 200 emigrantes con empleo, formación y ayudas para vivienda

La Fundación Nortempo volverá a participar en el programa Retorna Cualifica Emprego, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para facilitar el regreso de gallegos residentes en el exterior con una oferta de trabajo y apoyo para iniciar una nueva etapa en la comunidad.

La nueva convocatoria, correspondiente a los años 2026 y 2027, permitirá el retorno de 200 gallegas y gallegos menores de 55 años. Los participantes contarán con un itinerario personalizado que incluye formación, orientación laboral, cualificación profesional, un contrato de trabajo y ayudas económicas destinadas a cubrir los primeros gastos derivados de su regreso, entre ellos el acceso a una vivienda en alquiler.

La entidad repite en el programa después de los resultados obtenidos en la edición anterior. En 2025, Fundación Nortempo facilitó la incorporación al mercado laboral gallego de 100 personas retornadas, tras gestionar más de 4.700 solicitudes y colaborar con más de 85 empresas de la comunidad.

Los sectores que concentraron un mayor número de contrataciones fueron el sociosanitario, la construcción, la logística, la ganadería y la hostelería, actividades que continúan registrando dificultades para encontrar trabajadores.

Por provincias, A Coruña lideró las incorporaciones, con 59 personas contratadas, seguida de Ourense, con 25; Pontevedra, con 10; y Lugo, con 6.

Una respuesta al reto demográfico

El programa se integra dentro de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, con la que la Xunta busca afrontar el envejecimiento de la población, reforzar la población activa y favorecer el regreso de gallegos que desarrollan actualmente su vida profesional fuera de España.

Además de cubrir vacantes en sectores con necesidades de personal, la iniciativa pretende facilitar que las personas retornadas puedan establecerse en Galicia en condiciones estables y desarrollar aquí su proyecto profesional y familiar.

Fundación Nortempo, creada en 2005 como instrumento de responsabilidad social del Grupo Nortempo, centra buena parte de su actividad en programas de empleabilidad, formación e integración laboral. Entre ellos destaca precisamente su participación en iniciativas dirigidas a conectar el talento gallego emigrado con las necesidades del tejido empresarial de la comunidad.

Las personas interesadas en participar en esta nueva edición ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la entidad en su página web.