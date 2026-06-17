Jordi Ribas, presidente de IA en Microsoft, reivindica su promesa de productividad: "Esto no va a parar"

Ningún nombre catalán o español suena con más fuerza en la industria tecnológica de Estados Unidos que el de Jordi Ribas. Con más de 26 años de experiencia en Microsoft, este reconocido doctor en ingeniería eléctrica e informática nacido en Manresa en 1969 es desde el pasado marzo el presidente de Búsqueda e Inteligencia Artificial del gigante del software, la cuarta compañía más valiosa del planeta.

Desde el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado este miércoles en el CosmoCaixa de Barcelona, Ribas ha reivindicado la gran promesa de modelos de IA generativa como los que desarrolla su empresa, remarcando que "más allá de las exageraciones, son, al fin y al cabo, herramientas para aumentar la productividad".

En una charla con Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales de Prensa Ibérica, el directivo catalán ha señalado que los sistemas algorítmicos se encuentran casi en la prehistoria de sus capacidades potenciales. "La tecnología y la innovación nos sigue sorprendiendo (...) y esto no va a parar, todavía queda mucho por hacer", ha recalcado.

Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales de Prensa Ibérica, charla con Jordi Ribas, presidente de Búsqueda e IA de Microsoft. / Marc Asensio Clupés / EPC

Aunque ya está sirviendo para automatizar ciertas tareas laborales como la generación de código informático, Ribas afirma que la IA "aún está muy lejos" de reemplazar el componente humano y que su uso en la empresa no debe traducirse en despidos, sino en aprovechar "que nos hará más productivos".

Microsoft, compañía en la que lleva más de 26 años, ha empezado recientemente a competir en el mercado de aplicaciones comerciales de IA con sus propios modelos, abriendo así su relación con OpenAI. Aunque esa carrera también la enfrenta a colosos tecnológicos como Google, Meta y Amazon y a otras firmas emergentes como Anthropic, xAI o DeepSeek, el experto catalán quiere restar protagonismo al quién para centrarlo en el qué. "A largo plazo, no es tan importante qué empresas desarrollan los modelos de IA; lo importante es cómo servirá para elevar la productividad del tejido productivo", ha asegurado.

Salida a bolsa de las start-ups de IA

Preguntado por la próxima salida a bolsa de las creadoras de ChatGPT y de Claude, las dos start-ups más relevantes del campo, Ribas ha asegurado que esa operación será positiva porque puede ayudar a corregir el hecho de que "sus directores ejecutivos hacen declaraciones muy exageradas y trabajan con dinero que no es muy real".

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Aunque "hay la impresión de que estas empresas serán muy importantes en el futuro", advierte, "nadie sabe lo que pasará". Y es que, al salir a los mercados públicos, OpenAI y Anthropic podrían dispararse como lo ha hecho SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, convertido ya en el primer billonario de la historia. "La bolsa no hay quién la entienda (...) Pensaba que el precio fijado por SpaceX era demasiado caro y aun así su capitalización ha crecido", ha apostillado.