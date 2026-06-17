La oruga que preocupa al campo gallego: así actúa el gusano soldado y por qué es tan difícil frenarlo

Hasta hace unas semanas era una plaga prácticamente desconocida para la mayoría de los gallegos. Sin embargo, el llamado gusano soldado se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para cientos de explotaciones agrarias, especialmente en las comarcas donde el maíz es clave para alimentar al ganado.

Su avance ha puesto en alerta a agricultores, técnicos y organizaciones agrarias, que advierten de daños importantes en cultivos de A Coruña y otras zonas de Galicia. Pero, ¿qué es exactamente este insecto y por qué genera tanta preocupación?

¿Qué es el gusano soldado?

Aunque su nombre pueda sonar espectacular, el gusano soldado es simplemente la larva de una polilla. El problema aparece cuando miles de estas orugas invaden una parcela al mismo tiempo y comienzan a alimentarse de las hojas del maíz.

Su forma de actuar es especialmente agresiva. Las larvas devoran rápidamente la parte verde de la planta y pueden dejar los cultivos prácticamente pelados en pocos días si no se detectan a tiempo.

Los técnicos explican que el daño es mayor cuando el maíz todavía es joven y tiene pocas hojas. En esa fase, la planta dispone de menos capacidad para recuperarse.

¿Por qué se llama "soldado"?

El nombre procede de su comportamiento. Estas orugas suelen desplazarse en grandes grupos y avanzan de manera coordinada sobre los cultivos, como si fueran un pequeño ejército arrasando todo lo que encuentra a su paso.

De ahí que agricultores y técnicos las conozcan desde hace años como "gusano soldado".

¿Por qué preocupa tanto este año?

La principal diferencia respecto a otras campañas es la rapidez con la que está apareciendo.

Los primeros focos se detectaron en zonas de la Costa da Morte y de Xallas, pero los avisos se han ido extendiendo a otras comarcas. Los expertos apuntan a que las temperaturas inusualmente altas registradas esta primavera favorecieron el adelanto del ciclo de la plaga y permitieron que atacara el maíz cuando las plantas todavía eran muy pequeñas.

Eso hace que el impacto sea mucho mayor que cuando la planta ya está desarrollada.

¿Qué daños provoca?

El gusano soldado no mata directamente la planta, pero la debilita hasta el punto de reducir de forma importante la producción.

Efectos de la plaga en el campo / ECG

Cuando la infestación es intensa, las orugas pueden dejar las hojas prácticamente devoradas. Los técnicos advierten de que en las parcelas que no reciben tratamiento a tiempo las pérdidas pueden situarse entre el 30% y el 50% del rendimiento esperado.

Además, la plaga llega en un momento especialmente delicado para muchas explotaciones ganaderas.

¿Por qué afecta también a las granjas de leche?

Porque gran parte del maíz que se cultiva en Galicia no se destina al consumo humano, sino a la alimentación de vacas y otros animales.

Si una explotación produce menos maíz del previsto, tendrá que comprar más alimento fuera. Y eso significa mayores costes.

Por ese motivo, las organizaciones agrarias advierten de que el problema no afecta únicamente a los agricultores que siembran maíz, sino a toda la cadena ganadera.

¿Es fácil combatir la plaga?

No siempre.

Uno de los problemas es que los tratamientos eliminan las larvas presentes en el cultivo, pero no siempre destruyen los huevos que quedan sobre las plantas. Cuando esos huevos eclosionan, aparecen nuevas orugas y el ataque vuelve a comenzar.

Por eso los agricultores insisten en que la detección temprana resulta fundamental.

¿Dónde está causando más problemas?

Los daños se concentran especialmente en zonas de la provincia de A Coruña como Costa da Morte, Bergantiños, Xallas, Ordes, A Barcala, Terras de Soneira o Deza, aunque la preocupación crece porque la plaga sigue avanzando hacia nuevas áreas productoras.

¿Puede convertirse en un problema habitual?

Esa es una de las grandes preocupaciones del sector.

Los primeros ataques importantes se remontan a décadas atrás, pero agricultores y técnicos consideran que los episodios son cada vez más frecuentes y difíciles de controlar.

Por ahora, el objetivo es contener los daños de esta campaña. Pero la expansión del gusano soldado ha abierto un debate más amplio sobre cómo proteger uno de los cultivos más importantes para la ganadería gallega.

Porque detrás de una simple oruga está en juego algo mucho más importante: la capacidad de miles de granjas para producir el alimento que necesita su ganado.