Unións Agrarias pide a la Xunta activar emergencia cinegética por daños del jabalí en el maíz

El maíz gallego vuelve a estar bajo presión. A la preocupación por el verme soldado, que ya ha provocado daños en numerosas fincas, se suma otro problema que los ganaderos conocen bien desde hace años: los ataques del jabalí. Unións Agrarias (UUAA) advierte de que los daños en los cultivos no son un episodio puntual, sino un problema estructural que se repite campaña tras campaña y que obliga a muchas explotaciones a asumir más costes para alimentar a su ganado.

En rueda de prensa celebrada este miércoles en Santiago, los presonsables de la organización agraria Jacobo Feijóo y Félix Porto reclamaron a la Xunta que active una emergencia cinegética en las comarcas con mayor presencia de maíz y de jabalí, incluso en periodo de veda. La idea, defienden, es cambiar la forma de actuar: dejar de ir por detrás del problema y empezar a prevenir los ataques antes de que las fincas aparezcan arrasadas.

Galicia cuenta con unas 70.000 hectáreas de maíz forrajero, un cultivo básico para las explotaciones de leche y carne. La mayor parte de esa superficie se concentra en A Coruña y Lugo, las dos provincias donde también se están recibiendo más avisos por daños. Según Unións Agrarias, A Coruña reúne alrededor del 60% del maíz forrajero gallego y Lugo cerca del 30%.

El calendario de los daños está muy identificado. El primer momento crítico llega tras la siembra, cuando el grano está en el suelo y empieza a brotar. Después suele abrirse una tregua durante julio y agosto, hasta que el maíz desarrolla la espiga. A partir de finales de agosto y septiembre, el jabalí vuelve a entrar en las fincas y los daños se repiten.

Un problema que se repite dos veces en cada campaña

Unións Agrarias sostiene que precisamente esa pausa entre un ataque y otro debería aprovecharse para hacer prevención. La organización propone que los tecores de las zonas con más superficie de maíz presenten planes preventivos, con un calendario de actuaciones en parroquias y áreas concretas donde se sabe que el cultivo está más expuesto.

El objetivo sería mover las manadas antes de que vuelvan a entrar en las fincas. Para ello plantean medidas como batidas, esperas, actuaciones nocturnas con medios adecuados y una mayor coordinación entre cazadores, productores y Administración. También apuntan a la posibilidad de probar medidas disuasorias, como llevar alimento a zonas alejadas de los cultivos durante ventanas temporales muy concretas.

La organización insiste en que los cazadores deben formar parte de la solución, pero no pueden cargar solos con un problema cada vez mayor. Alertan además del envejecimiento del colectivo y de la falta de medios para afrontar una presión creciente del jabalí en el rural.

Los daños, según sus cálculos, suponen unos 14 millones de euros al año. En el caso concreto del maíz, estiman que pueden incrementar entre un 4% y un 5% el coste de alimentación de las explotaciones, aunque en granjas muy afectadas el impacto puede ser bastante superior. Para una explotación láctea, la alimentación representa entre el 60% y el 70% de los costes de producción.

La organización también recuerda que los productores no siembran maíz para cobrar indemnizaciones, sino porque lo necesitan para alimentar al ganado. Si pierden parte de la cosecha, se ven obligados a comprar más forraje fuera, justo en un contexto de caída de precios y aumento de costes.

El problema del jabalí llega, además, en un año especialmente complicado para el campo gallego. Unións Agrarias señala que lo que no dañó el jabalí tras la siembra lo está rematando ahora el gusano soldado, otra plaga que afecta al maíz y que ha encendido las alarmas en distintas comarcas.

Por eso la organización reclama que la Xunta convoque la mesa de trabajo de la Consellería de Medio Ambiente con todas las partes implicadas. Su planteamiento es que hace falta un "director de orquesta" y una planificación común para evitar que cada campaña se repita la misma secuencia: siembra, daños, denuncias, indemnizaciones insuficientes y vuelta a empezar.

La petición de fondo es clara: actuar antes de que el jabalí entre en las fincas. Porque para muchas granjas, el maíz no es un cultivo más. Es la base de la comida de sus animales y una pieza clave para que las explotaciones puedan seguir produciendo leche y carne en Galicia.