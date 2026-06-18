Foro Mediterráneo, en directo | Francesc Torralba: "El Mediterráneo es un territorio de libertad"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Los retos del humanismo en la era de la IA "¿Cuales son los grandes desafíos del humanismo? Son tres. El primero es como respondemos desde el humanismo a la disrupción tecnológica exponencial, no solo sobre la Inteligencia Artificial, sino tecnologías que ponen en duda los cimientos de nuestra civilización", ha disertado Torralba

Francesc Torralba: "El Mediterráneo es un territorio de libertad" "El segundo vértice se llama equidad, y eso es clave frente a la discriminación, el sexismo, el racismo o el sexismo. Pero quiero subrayar también la palabra libertad. El Mediterráneo es un territorio de libertad", ha dejado claro el catedrático, siempre con el Mare Nostrum en el centro de su ponencia.

Francesc Torralba: "Usted tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona. Eso es el humanismo en radicalidad" "Usted tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona. Eso es el humanismo en radicalidad", ha resumido Torralba sobre el concepto que da sentido el pensamiento Mediterráneo, desde el humanismo cristiano hasta el humanismo laico.

Francesc Torralba: "La dignidad es transversal, independientemente del color o el origen" "La dignidad es transversal, independientemente del color o el origen. Este es el vértice clave, y aquí hay un punto de encuentro entre humanismos distintos. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el choque que supuso el lanzamiento de la bomba atómica y los campos de exterminio, así lo vimos", ha recordado Torralba

Francesc Torralba: "La idea fundamental del humanismo es la dignidad de la persona" "La idea fundamental del humanismo, como lugar común, es la dignidad de la persona. El ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo. Cuando hay instrumentalización, trato vejatorio, el humanismo se disuelve, y experimentamos ese olvido colectivo", ha reflexionado el catedrático y filósofo.

El origen del humanismo contemporáneo "La clave es identificar la tesis clave del humanismo, y por qué es esencial evitar el olvido de esas ideas. Hay tres ideas claves, que quedan expresadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese texto se articula la esencia del humanismo, que se ha exportado", ha apuntado Torralba.

Las ramificaciones el humanismo en el tiempo "Florencia, los Médici, Petrarca... sería imposible hablar de humanismo sin referirse a Tagaste, el norte de África. Naturalmente también Valencia, Juan Luis Vives. Y en una expresión muy tardía del humanismo, con María Zambrano, en Málaga", ha seguido recordando Torralba

Francesc Torralba: "Tendríamos que identificar como cunas del humanismo Atenas y Jerusalén" "Conviene recordar ciertas ideas, y que sigan inspirando nuestras leyes y convivencia. Tendríamos que identificar como la cuna del humanismo Atenas, con nombres como Platón o Aristóteles, pero no podríamos olvidar Jerusalén y el humanismo de inspiración bíblica", ha disertado Torralba sobre los orígenes de la filosofía que da sentido al Mediterráneo.

Francesc Torralba: "Lo que se ha construido en el Mediterráneo tiene que ver con el humanismo" "Lo primero que quiero es, justamente, tratar de clarificar qué nexo hay entre el Mediterráneo, como espacio cultural, comercial, de derechos y libertades, con el humanismo", arranca su ponencia el catedrático de Ética y Filosofía, Universitat Ramón Llull.