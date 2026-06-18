Galicia lidera la adopción de inteligencia artificial en Europa con un crecimiento del 51%

La transformación digital gana velocidad en Galicia. Las empresas de la comunidad se sitúan entre las más avanzadas de Europa en la adopción de inteligencia artificial (IA), una tecnología que en apenas unos años ha pasado de ser una herramienta reservada para grandes corporaciones a convertirse en un recurso cada vez más habitual en el tejido productivo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la Xunta de Galicia, el 15,7% de las empresas gallegas de más de diez empleados ya utilizan tecnologías de inteligencia artificial, tras registrar un crecimiento superior al 51% en el último año. La cifra sitúa a Galicia claramente por encima de la media española y europea. Un estudio conjunto de Google e INCO sitúa la adopción de IA en el 9,3% de las pequeñas y medianas empresas españolas y en el 8% de las europeas.

Detrás de este avance se encuentra parte del trabajo desarrollado en los últimos años por el Hub de Innovación Digital Europeo DATAlife, una iniciativa impulsada en el marco de la Estrategia Gallega de Hubs de Innovación Digital promovida por la Xunta de Galicia y orientada a acelerar la incorporación de tecnologías emergentes en las empresas.

El proyecto europeo, que concluye este mes de junio tras tres años y medio de actividad, deja un balance de 868 servicios prestados, 11,6 millones de euros de financiación privada movilizada y más de 4.600 personas alcanzadas a través de diferentes programas de asesoramiento, formación y acceso a la innovación.

Un ecosistema gallego para digitalizar empresas

DATAlife comenzó su actividad en 2023 con una misión concreta: ayudar a que las empresas gallegas incorporasen herramientas digitales avanzadas para mejorar su competitividad y acelerar su transformación tecnológica.

Para ello reunió a un consorcio formado íntegramente por entidades gallegas. En total, participaron 15 socios, entre centros tecnológicos, universidades, clústeres empresariales y compañías privadas, que trabajaron de forma coordinada para ofrecer servicios especializados de digitalización a pymes, startups y administraciones públicas.

La actividad se centró especialmente en sectores considerados estratégicos para Galicia, como el agro-mar alimentación, el forestal-madera, la salud y los cuidados y la biotecnología, ámbitos en los que la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, los espacios de datos o el análisis avanzado de información puede tener un impacto directo en la productividad y la innovación.

Uno de los resultados más destacados del proyecto fue la movilización de 11,6 millones de euros de financiación privada, canalizada a través de iniciativas como el fondo Bio&Tech Smart Capital, el programa Bioinvestors o la convocatoria de Espacios de Datos.

Probar antes de invertir

Una parte importante de la actividad de DATAlife se concentró en los llamados servicios de Test Before Invest, una fórmula que permite a las empresas experimentar con nuevas tecnologías antes de asumir inversiones de mayor envergadura.

Este tipo de actuaciones representó cerca del 30% de todos los servicios prestados y más del 60% del valor económico total del proyecto. Incluyen asesoramiento tecnológico, diagnósticos de madurez digital, pruebas de concepto, experimentación con tecnologías emergentes y demostradores tecnológicos.

En conjunto, estas actuaciones movilizaron más de 3,1 millones de euros y permitieron a numerosas empresas evaluar el potencial de nuevas soluciones digitales antes de incorporarlas a sus procesos productivos.

Dentro de este apartado se desarrollaron 254 servicios específicos de Test Before Invest, convirtiéndose en una de las áreas de trabajo con mayor impacto.

Formación, financiación e innovación

El proyecto también apostó por la capacitación de profesionales y empresas. Durante su desarrollo se organizaron 48 acciones formativas en las que participaron más de 1.000 personas, con una valoración especialmente positiva por parte de los asistentes: el 97% aseguró que repetiría la experiencia.

A ello se suman 268 servicios vinculados a ecosistemas de innovación, que reunieron a más de 3.300 participantes en actividades destinadas a fomentar la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, investigadores y emprendedores.

En materia financiera, DATAlife desarrolló 298 servicios de acceso a financiación, contribuyendo a la captación de los 11,6 millones de euros de inversión privada logrados por empresas e iniciativas vinculadas al ecosistema.

Otro de los legados del proyecto son los 11 DATAlabs, infraestructuras destinadas a la demostración tecnológica, de las cuales cuatro fueron creadas desde cero durante el desarrollo de la iniciativa.

Galicia gana peso en Europa

Los resultados obtenidos por DATAlife cobran especial relevancia al compararlos con el contexto europeo. Actualmente existen 256 Hubs de Innovación Digital Europeos (EDIHs) repartidos por todo el continente, que en conjunto han movilizado alrededor de 100.000 servicios.

España cuenta con 25 hubs europeos, responsables de 10.451 servicios, equivalentes al 10,5% del total europeo.

Según DATAlife, el hub gallego logró duplicar el número medio de servicios prestados por este tipo de centros y se convirtió en una experiencia de referencia para la digitalización de sectores vinculados a los biorrecursos, la sostenibilidad y la salud.

El presidente de DATAlife, Sebastián Pantoja Conde, considera que uno de los principales logros del proyecto es haber contribuido a crear un ecosistema empresarial más preparado para afrontar los retos tecnológicos. «Galicia cuenta hoy con un ecosistema más conectado, preparado y consciente del potencial de las tecnologías digitales para generar valor económico y social», señaló.

Los servicios continúan

Aunque el proyecto europeo finaliza oficialmente este mes, la actividad de DATAlife no desaparecerá. Gracias a un convenio de colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el hub mantendrá abierto su catálogo de servicios especializados para empresas, startups y entidades públicas gallegas.

Las organizaciones interesadas podrán seguir accediendo a servicios de asesoramiento tecnológico, apoyo para la captación de financiación, diagnóstico de necesidades digitales, itinerarios de transformación y otros recursos especializados, sin coste para las empresas gracias a la financiación del Igape.

El cierre del proyecto europeo deja una fotografía clara: Galicia avanza en la adopción de tecnologías digitales a un ritmo superior al de buena parte de España y Europa, mientras iniciativas como DATAlife buscan convertir esa transformación en una ventaja competitiva para las empresas de la comunidad.