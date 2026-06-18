Jaime Martínez sitúa la vivienda y el crecimiento demográfico como los grandes retos de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido este jueves que la ciudad ha logrado superar con éxito los episodios de incertidumbre económica y geopolítica de los últimos meses gracias a su condición de destino turístico seguro y fiable. Durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa, ha asegurado que Palma mantiene intacta su capacidad para atraer inversiones, visitantes y nuevas conexiones internacionales, al tiempo que ha situado la vivienda y la convivencia derivada del crecimiento demográfico como los principales desafíos de futuro.

Martínez ha explicado que, antes del inicio de la temporada turística, existían dudas sobre cómo podría afectar la guerra de Irán a la economía y al turismo. Sin embargo, ha sostenido que la evolución de los acontecimientos ha reforzado precisamente la "imagen de estabilidad" de Palma. "Volvemos a reivindicarnos y a darnos la razón de que somos un destino absolutamente seguro", ha afirmado el alcalde, quien ha destacado que esta percepción genera confianza tanto para los turistas como para los inversores.

La vivienda, el principal desafío

El alcalde ha insistido en que la vivienda continúa siendo el gran reto compartido por todas las administraciones y ha defendido las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Palma durante el último año para aumentar la oferta residencial. En este sentido, ha recordado que el consistorio ha prohibido definitivamente el alquiler turístico en todas sus modalidades en todo el municipio de Palma y ha reforzado la persecución de la oferta ilegal. Según ha señalado, estas actuaciones han permitido reducir un 20% la oferta turística irregular en la ciudad durante 2025, frente a una reducción media del 3% a nivel nacional.

Martínez también ha puesto el foco en la agilización administrativa como una de las herramientas fundamentales para incrementar la construcción de vivienda. Ha destacado la incorporación de las entidades colaboradoras urbanísticas, que permiten reducir la concesión de licencias de construcción de más de un año a apenas tres o cuatro semanas.

Gracias a estas medidas y a los cambios normativos, el alcalde ha asegurado que actualmente se están tramitando alrededor de 10.000 viviendas en Palma, de las cuales unas 5.000 contarán con algún tipo de protección pública o precio tasado. A ello ha sumado el plan municipal para promover unas 1.200 viviendas adicionales antes de que finalice la legislatura.

Además, ha reivindicado la importancia de los fondos europeos destinados a la regeneración urbana integral de barrios construidos principalmente entre las décadas de 1940 y 1960, una actuación que considera estratégica a medio plazo para mejorar el parque residencial de la ciudad.

Reclamación de más competencias para los ayuntamientos

Durante el debate sobre las políticas de vivienda, Martínez ha defendido que existen distintas fórmulas para afrontar la crisis residencial y ha reconocido las diferencias entre ciudades respecto a cuestiones como la limitación de precios del alquiler o las restricciones al alquiler turístico.

No obstante, ha subrayado que todos los alcaldes comparten el mismo objetivo: facilitar el acceso a la vivienda. Por ello, ha reclamado al Gobierno central que dote a los ayuntamientos de más instrumentos para adoptar las medidas que consideren necesarias en función de la realidad de cada territorio.

"Necesitamos todas las herramientas para poder tomar las decisiones que creemos que necesita nuestra ciudad", ha señalado, defendiendo que son las administraciones locales las que conocen de primera mano los efectos de las políticas públicas sobre los ciudadanos.

El alcalde también ha aprovechado el encuentro para reivindicar la necesidad de reforzar los vínculos históricos y culturales entre las ciudades mediterráneas. En este sentido, ha explicado que Palma trabaja en diversos proyectos de colaboración patrimonial con otras ciudades, como Barcelona o Cartagena, con el objetivo de poner en valor elementos compartidos de su historia y reforzar su identidad común. "Estamos haciendo un esfuerzo en recuperar la esencia y volver al origen de según qué cosas, poniendo en valor todo aquello que nos define", ha afirmado.

Reto demográfico

Más allá de la vivienda y del turismo, Martínez ha querido introducir un elemento que considera determinante para el futuro de Palma y de Mallorca: el crecimiento demográfico. El alcalde ha advertido de que el debate público suele centrarse en la convivencia entre turistas y residentes, pero ha defendido que el verdadero desafío estructural es la convivencia entre los ciudadanos actuales y los nuevos residentes que llegan a la isla.

"Nuestro gran reto no está solo en el equilibrio entre turismo y residentes, sino en el modelo demográfico que estamos viviendo y en la convivencia entre los ciudadanos y los nuevos ciudadanos", ha afirmado.

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Martínez ha vinculado esta cuestión con la elevada conectividad internacional de Mallorca, un factor que considera clave para el desarrollo económico y turístico de la isla, pero que también genera una fuerte presión demográfica sobre los servicios públicos y los ayuntamientos. Por ello, ha reclamado una financiación adecuada para poder afrontar las consecuencias de este crecimiento poblacional.