III Foro Mediterráneo
Hereu: "El arco mediterráneo es el gran motor económico de España"
El ministro de Industria llama a desarrollar la industria de la defensa, históricamente ausente en plazas industriales como Catalunya o Valencia
Gabriel Ubieto
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el arco mediterráneo, de Roses a Cádiz, pasando por Murcia, Valencia o Barcelona, como el "gran motor" económico de España. En los polígonos diseminados por sus territorios se genera casi la mitad del valor añadido bruto de toda la industria española, lo que a su vez será la basae para la "emergencia del gran 'hub' europeo de la industria, que es España", según ha aventurado durante su intervención en el III Foro del Mediterráneo, celebrado esta semana en Barcelona y organizado por Prensa Ibérica.
Industria por un lado, con las "catedrales de la nueva automoción" ubicadas en Sagunto que ayudarán a alumbrar el coche eléctrico, turismo por el otro. En las playas del Mediterráneo plantan su toalla la mayoría de los millones de turistas que recibe España cada año. En sus orillas se ubican concretamente casi seis de cada 10 plazas hoteleras.
El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.
Las jornadas, que se extienden hasta este jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.
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