Un joven compostelano como paradigma de la renovación en la construcción: «Hay oportunidades porque falta mano de obra»

Durante años, la construcción sufrió la falta de relevo generacional. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos jóvenes dejaron de ver las obras como una opción de futuro. Ahora, esa tendencia empieza a cambiar y empieza a tener nombres propios, como el de Aldán Alfonsín Suárez, un joven de Santiago de 22 años que se forma para trabajar en el sector.

La última memoria de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia revela que los alumnos de entre 16 y 25 años crecieron un 7,9% en 2025 y ya representan el 23,2% del total. La entidad formó el año pasado a 6.514 profesionales, a través de 638 cursos y 538.811 horas de formación, según la memoria Eres lo que Construyes.

Aldán encaja en ese cambio de tendencia. Actualmente realiza un curso relacionado con fachadas y cubiertas en la Fundación Laboral de la Construcción. No es su primera experiencia en la entidad: en 2024 ya había hecho otro curso vinculado a la albañilería, un ámbito que, según cuenta, siempre le llamó la atención. «Siempre fue algo que me llamó la atención», explica. En su caso, la construcción no aparece solo como una salida laboral de urgencia, sino como una opción que ya despertaba interés antes de iniciar la formación.

Un sector duro, pero con salida

El joven reconoce que también influyó la posibilidad de trabajar. Tras completar formación anterior, tuvo acceso a prácticas en empresa y acumuló ya varios meses de experiencia en el sector. Empezó a trabajar a finales de 2024, cuando tenía 20 años, y desde entonces ha encadenado periodos de contrato en prácticas y trabajo en empresa. Aldán no idealiza la construcción. Admite que hay tareas exigentes y que no todos los días son iguales. «Según qué cosas, sí que es duro, pero ya sabes a lo que vas», resume.

Para él, la clave está en que guste el trabajo manual. «O te gusta o no te gusta», afirma. Su interés se centra sobre todo en la albañilería y en la construcción en general. Más que un oficio cerrado, habla de aprender «un poco de todo» dentro del sector. También considera que ahora hay más oportunidades laborales que en otros ámbitos. «En la construcción no hay mano de obra», señala, en línea con una de las principales preocupaciones de las empresas: la falta de trabajadores dispuestos y formados para cubrir la demanda.

La propia memoria de la Fundación refleja esa necesidad. El portal Construyendoempleo.com publicó 9.726 vacantes en 2025, un 19,8% más que el año anterior, y registró 5.311 candidatos, un 6,9% más. Los perfiles más demandados fueron albañil, peón, encargado de obra, jefe de obra y gruista.

Para Aldán, la construcción puede volver a resultar atractiva para jóvenes de su edad, aunque con una condición clara: que realmente les guste. Su testimonio encaja con los datos de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia. El aumento del alumnado menor de 25 años no resuelve todavía la falta de relevo, pero sí apunta a un cambio: la construcción gallega vuelve a captar jóvenes que no descartan la obra, ven oportunidades laborales y empiezan a formarse para convertir ese interés en oficio.