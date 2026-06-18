Mercadona reconocida como la empresa más innovadora de la distribución en España por Fortune
La publicación internacional destaca el modelo de innovación de la cadena de distribución, centrado en el cliente y la transformación digital
La cadena de distribución alimentaria Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora de la distribución en España, según la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa elaborado por la revista Fortune, una de las publicaciones de referencia en el ámbito empresarial internacional.
La compañía valenciana es la única empresa española del sector que figura en la clasificación europea y ocupa además la octava posición entre las cadenas de distribución del continente.
El avance también se refleja en la clasificación general, integrada por 300 compañías europeas de distintos sectores. Mercadona ocupa este año el puesto 148, lo que supone una mejora de 97 posiciones respecto a la edición anterior, cuando aparecía en el lugar 245. Entre las 300 empresas seleccionadas solo figuran 12 compañías españolas.
Un modelo de innovación basado en los clientes
La empresa atribuye este reconocimiento a un modelo de innovación propio que se desarrolla en distintos ámbitos de la organización y que tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra y adaptarse a las necesidades de los consumidores.
Uno de los pilares de esta estrategia es la innovación de producto, que Mercadona impulsa a través de sesiones de coinnovación con clientes en sus 20 centros de coinnovación, donde analiza hábitos de consumo y desarrolla mejoras o novedades para su surtido.
La compañía también destaca la innovación en procesos, apoyada en la transformación digital y en herramientas orientadas a optimizar la gestión de las tiendas y la actividad logística.
A ello suma iniciativas de innovación social, desarrolladas en colaboración con entidades sociales, y proyectos de innovación abierta y colaborativa, mediante acuerdos con organizaciones especializadas en la búsqueda de soluciones que aporten valor a la empresa.
El reconocimiento de Fortune sitúa a Mercadona entre las compañías europeas más destacadas por su capacidad de innovación en un momento en el que la distribución afronta retos relacionados con la digitalización, la eficiencia operativa y la evolución de los hábitos de consumo.
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