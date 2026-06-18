La planta gallega que convierte viejas ventanas en nuevo aluminio logra un sello ambiental internacional

El aluminio tiene una característica que lo convierte en uno de los materiales más valiosos para la economía circular: puede reciclarse una y otra vez sin perder sus propiedades. Sobre esa premisa se asienta la planta que Cortizo puso en marcha en Coirós (A Coruña) y que ahora acaba de obtener la certificación internacional ISO 14001, uno de los principales estándares mundiales en gestión ambiental.

La certificación, verificada por Bureau Veritas, acredita que las instalaciones cuentan con un sistema de gestión orientado a minimizar el impacto ambiental, optimizar el uso de los recursos y cumplir los requisitos internacionales en materia de protección del medio ambiente.

El reconocimiento llega pocos meses después de la inauguración de la planta, presentada por la compañía como una pieza estratégica de su apuesta por la sostenibilidad y la economía circular. El centro supuso una inversión de 38 millones de euros y cuenta con una superficie construida de 29.000 metros cuadrados sobre una parcela de 110.000 metros cuadrados situada en el polígono industrial de Coirós.

De residuo a materia prima

La instalación está especializada en el tratamiento de aluminio procedente de productos que ya han completado su vida útil, como ventanas, puertas, fachadas o barandillas. Tras distintos procesos de clasificación, tratamiento y fundición, el material vuelve a incorporarse al ciclo productivo convertido en nueva materia prima.

Interior de la planta de Cortizo en Coirós / cedida

La planta tiene capacidad para producir hasta 100.000 toneladas anuales de aluminio reciclado, lo que la convierte en una de las inversiones industriales más relevantes acometidas por la compañía en los últimos años.

La obtención de la ISO 14001 refuerza el modelo sobre el que se diseñó el proyecto. Según explica la empresa, la certificación reconoce el trabajo desarrollado en las operaciones de reciclaje y valorización de residuos y avala la aplicación de procedimientos destinados a mejorar la eficiencia ambiental de la actividad industrial.

Economía circular e industria

El reciclaje del aluminio se ha convertido en uno de los grandes retos y oportunidades de la industria europea. La posibilidad de reutilizar este material de forma continuada permite reducir la necesidad de materias primas y favorecer modelos productivos más sostenibles.

En este contexto, la planta de Coirós ocupa un papel relevante dentro de la estrategia de Cortizo para impulsar la reutilización de materiales y avanzar hacia una producción más eficiente desde el punto de vista ambiental.

La compañía señala que continuará desarrollando iniciativas dirigidas a generar un impacto positivo y contribuir al desarrollo de una economía más circular, apoyándose en instalaciones como la de Coirós, concebidas para reincorporar al proceso industrial materiales que, de otro modo, habrían terminado convertidos en residuos.