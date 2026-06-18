La tienda Primark de As Cancelas en Santiago estrena imagen moderna y 10 cajas de autopago

La cadena de moda y complementos Primark ha reabierto su tienda del Centro Comercial As Cancelas, en Santiago, tras completar una remodelación integral que moderniza la imagen del establecimiento e incorpora nuevos servicios para los clientes. La actuación forma parte del plan de inversión de 85 millones de euros que la compañía anunció recientemente para España y Portugal y con el que busca mejorar la experiencia de compra en sus establecimientos.

La tienda compostelana, inaugurada en 2012 y primera de la cadena en Santiago, presenta ahora una imagen renovada inspirada en los últimos diseños implantados por la compañía en otros mercados. La reforma incluye una nueva decoración, señalización actualizada, escaparates renovados y probadores modernizados, además de una reorganización de diferentes espacios interiores.

Una de las principales novedades es la instalación de 10 cajas de autopago, una medida que permitirá a los clientes elegir entre realizar sus compras de forma autónoma o acudir a las cajas tradicionales atendidas por personal de la tienda.

La remodelación de As Cancelas se enmarca en el proceso de modernización que Primark está desarrollando en la Península Ibérica y supone el decimoctavo refit realizado por la compañía en España durante los dos últimos años.

Más de una década de presencia

Desde su apertura hace catorce años, la tienda de Santiago se ha consolidado como uno de los principales establecimientos comerciales del área compostelana. El local mantiene sus 2.500 metros cuadrados de superficie comercial, donde los clientes pueden seguir encontrando las diferentes líneas de moda, belleza, hogar, ocio y complementos que comercializa la firma irlandesa.

La reapertura coincide además con el inicio de la campaña de verano, una de las épocas de mayor actividad comercial para la cadena. Entre los productos destacados de la temporada figuran prendas para vacaciones, trajes de baño, accesorios de viaje y artículos de belleza para toda la familia.

Según explicó Nelson Ribeiro, responsable de ventas de Primark en España y Portugal, las mejoras introducidas en la tienda han sido diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda tanto a los clientes como a los trabajadores del establecimiento.

La actuación refuerza la apuesta de la multinacional por el mercado gallego en un momento en el que continúa renovando parte de su red comercial para adaptarla a nuevos hábitos de compra y mejorar la experiencia dentro de las tiendas físicas.

Con esta intervención, Primark mantiene su presencia en uno de los principales centros comerciales de Galicia y actualiza un establecimiento que lleva más de una década formando parte de la oferta comercial de Santiago de Compostela.