Altia y Votorantim, premiadas por su apuesta por el talento y el bienestar en Galicia

En un momento en el que las empresas compiten tanto por atraer talento como por retenerlo, Galicia ha puesto el foco en quienes están transformando la manera de gestionar personas dentro de las organizaciones. La segunda edición de los Premios Nortempo-AEDIPE Galicia reunió este jueves en la Cidade da Cultura a directivos, responsables de recursos humanos y representantes empresariales para reconocer a profesionales y compañías que destacan por impulsar entornos laborales más innovadores, humanos y sostenibles.

La cita, organizada por Grupo Nortempo y AEDIPE Galicia, se ha consolidado como uno de los principales encuentros gallegos dedicados a la gestión del talento y al desarrollo profesional. En esta edición, el protagonismo recayó en organizaciones y perfiles que han convertido las personas en un elemento estratégico para afrontar los cambios que atraviesan las empresas.

Entre los reconocimientos entregados destacó el premio a la trayectoria profesional de Paco Susavila, de Grupo Sanitario Ribera, así como el reconocimiento honorífico a Pablo Castejón, considerado una referencia en el ámbito del desarrollo profesional. En el apartado empresarial, Altia fue distinguida por su apuesta por la innovación, mientras que Votorantim recibió el galardón por sus iniciativas orientadas al bienestar de las personas trabajadoras.

El talento entra en los consejos de dirección

Más allá de los premios, el encuentro sirvió para abordar uno de los grandes retos de las organizaciones: cómo gestionar el talento en un contexto marcado por la transformación tecnológica, los cambios culturales y las nuevas expectativas laborales.

El consejero delegado de Grupo Nortempo, Ángel Pidal, defendió durante la apertura que impulsar el talento significa apostar por el futuro de las empresas y por modelos de gestión capaces de mejorar la adaptación, la innovación y la sostenibilidad del tejido empresarial gallego.

La jornada incluyó también la intervención de Rubén Martínez, director general de Howden Iberia, que protagonizó una conversación centrada en la necesidad de que las decisiones relacionadas con las personas formen parte de la estrategia empresarial, desde la captación y el desarrollo profesional hasta la fidelización del talento.

Cómo liderar cuando la incertidumbre es la norma

Uno de los debates centrales de la gala giró en torno a una pregunta cada vez más presente en las organizaciones: cómo liderar equipos en entornos cambiantes.

Representantes de compañías como Froiz, CRTVG, Repsol y Nortempo compartieron experiencias sobre cómo mantener la identidad corporativa en tiempos de transformación, reforzar la propuesta de valor para los empleados y construir confianza en escenarios donde las certezas son cada vez más escasas.

La organización destacó que esta segunda edición consolida a los Premios Nortempo-AEDIPE Galicia como un espacio de referencia para compartir experiencias, reconocer buenas prácticas y visibilizar modelos empresariales que sitúan a las personas en el centro de la estrategia.

Más de 3.000 profesionales vinculados a la gestión de personas

AEDIPE Galicia forma parte de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, una entidad con más de seis décadas de trayectoria que agrupa a más de 3.000 profesionales vinculados a más de 2.000 organizaciones en todo el país. Su objetivo es promover modelos de liderazgo más humanos, innovadores y sostenibles en las empresas.

Para Nortempo y AEDIPE, el mensaje de fondo de la gala fue claro: en un mercado laboral marcado por la competencia por el talento, las empresas que mejor se adapten no serán necesariamente las más grandes, sino aquellas capaces de crear culturas organizativas donde las personas quieran quedarse, crecer y desarrollarse.