Clun logra las mejores cuentas de su historia antes de crear el gran grupo lácteo gallego

La cooperativa con origen en Negreira y sede en Ames Clun llega al proyecto más ambicioso de su historia con sus mejores cifras bajo el brazo. La propietaria de marcas como Feiraco, Clesa y Únicla A2 cerró 2025 con el mayor resultado económico desde su creación en términos de rentabilidad: 253,7 millones de euros en ventas, 8,7 millones de Ebitda y una mejora del 73% en el resultado neto. Con esos números, sus socios aprobaron ahora el desarrollo de CoRural, la alianza con Leite Celta que aspira a convertirse en el primer grupo lácteo gallego y uno de los principales de España.

La decisión se tomó durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en Ames, en la que la cooperativa aprobó las cuentas anuales del ejercicio 2025 y autorizó el avance de un proyecto que puede cambiar el equilibrio del sector lácteo gallego. CoRural integrará los negocios lácteos de Clun y Leite Celta, tendrá sede en Galicia y nace con la intención de ganar tamaño, transformar más leche en origen, desarrollar nuevos productos y generar más valor para los productores.

De derecha a izquierda: Juan Gallástegui (director general de Clun); José Marqués (presidente de Leche Celta); José Ángel Blanco (presidente de Clun); Javier Bretón (director general de Leche Celta). / ECG

El director general de Clun, Juan Gallástegui, resumió el momento de la cooperativa con una frase que explica el fondo de la operación: “Clun llega a CoRural en el mejor momento de su historia”. A su juicio, la decisión responde a la voluntad de liderar y no conformarse ante los cambios del sector. “Tomamos la decisión que toman quienes quieren liderar: no detenerse ni conformarse hasta que el tiempo nos supere”, defendió ante los socios.

El mejor año para dar el salto

Los resultados de 2025 se apoyan, según la cooperativa, en cuatro pilares: fortaleza financiera e inversión, innovación, desarrollo comercial y apoyo a los ganaderos. Solo el pasado año, Clun invirtió 6,5 millones de euros en modernizar instalaciones y procesos, y supera ya los 30 millones de inversión acumulada desde 2021.

La cooperativa también continuó ampliando su presencia comercial hasta llevar sus productos 100% gallegos a 70 países. Al mismo tiempo, mantiene su base cooperativa: el 94% de la leche que procesa procede de sus socios, con niveles de calidad superiores a la media gallega y española, según los datos presentados en la asamblea.

Ese vínculo con las explotaciones sigue siendo uno de los elementos centrales del modelo de Clun. La cooperativa subraya que los ganaderos continúan en el centro de su actividad y que durante el último ejercicio reforzó los servicios a las granjas, en un contexto en el que el sector lácteo gallego busca ganar dimensión industrial sin perder su base rural.

Una leche gallega con innovación detrás

Uno de los proyectos que más ha contribuido a reforzar el posicionamiento de Clun es Únicla A2, una leche diferenciada de forma natural a partir de vacas A2A2 seleccionadas y alimentadas con raciones equilibradas ricas en omega 3 y selenio.

La iniciativa, desarrollada en colaboración entre ganaderos de Clun, universidades y centros de investigación gallegos, siguió creciendo en 2025 y se consolida como una de las referencias de innovación en el sector lácteo. La apuesta por este tipo de productos busca mejorar el valor añadido de la leche gallega y reforzar la competitividad de la cooperativa en mercados cada vez más exigentes.

CoRural: más tamaño para transformar más en Galicia

El proyecto CoRural agrupará alrededor de 1.400 productores de leche, 800 empleados y ocho plantas industriales. La nueva sociedad nace con la vocación de incrementar la capacidad de transformación, desarrollar nuevos productos y reforzar el papel de los ganaderos en la cadena de valor.

Gallástegui definió la iniciativa como un cambio de escala para Galicia: “Es Galicia creando, por fin, un gran grupo lácteo. Es Galicia dejando de limitarse a producir lo que otros transforman. Es Galicia ganando voz, escala y capacidad”.

El proyecto recibió también respaldo institucional. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intervino mediante un vídeo en la asamblea, agradeció la contribución de los cooperativistas al reconocimiento de Galicia Calidade y definió CoRural como “un nuevo paso para fortalecer el sector lácteo gallego”.

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación elogió el “buen trabajo” y la “labor social” de la cooperativa, calificó CoRural como una “excelente iniciativa” y destacó el esfuerzo de integración cooperativa entre Clun y Leite Celta.

Crecer sin perder las raíces

El presidente de Clun, José Ángel Blanco Purriños, defendió que la cooperativa afronta esta etapa con ambición, pero sin perder su identidad. Reafirmó el compromiso con el sector y con el rural gallego y apeló a “seguir construyendo con raíces, con identidad y con prudencia, pero hacia adelante y con ambición colectiva”.

Con las mejores cuentas de su historia y el respaldo de sus socios, Clun inicia ahora una nueva fase. El reto ya no es solo vender más o mejorar márgenes, sino conseguir que Galicia gane peso industrial en un sector en el que durante años produjo mucha leche, pero no siempre transformó todo el valor que generaba.

La operación con Leite Celta coloca a la cooperativa ante una oportunidad estratégica: sumar escala, reforzar marcas, aumentar capacidad industrial y competir desde Galicia en un mercado lácteo cada vez más concentrado. El desafío será hacerlo manteniendo el papel central de los productores, que la cooperativa sitúa como la razón de ser del nuevo proyecto.