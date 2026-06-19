Hijos de Rivera convierte un antiguo almacén de cereales en su nueva sede global en A Coruña

Un antiguo almacén de cereales que durante años formó parte del paisaje industrial de A Coruña se ha transformado en la nueva sede global de una de las empresas gallegas más internacionales. Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, inauguró este viernes un edificio que mira al futuro sin renunciar al pasado: frente a la fábrica donde se elabora su cerveza y a escasos metros del museo Mundo Estrella Galicia (MEGA), en el mismo entorno donde la compañía ha escrito buena parte de sus 120 años de historia.

La inauguración coincide precisamente con el aniversario de la empresa, fundada en 1906, y supone uno de los proyectos más simbólicos de su trayectoria reciente. No solo porque concentra ya a más de 350 trabajadores de los servicios centrales, sino porque representa la apuesta de la compañía por seguir creciendo desde la ciudad que la vio nacer.

La nueva sede se levanta en la calle José María Rivera Corral, fundador del negocio familiar que con el paso de las décadas acabaría convirtiéndose en una de las mayores corporaciones alimentarias de Galicia. Un detalle que resume la filosofía con la que se ha concebido el proyecto: crecer sin perder el vínculo con el origen.

Al acto de inauguración asistieron la familia Rivera; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; y los arquitectos Pablo Gallego y Manuel Gallego Jorreto, responsables del diseño del edificio.

Un homenaje a la historia cervecera de la compañía

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el descubrimiento de un busto dedicado a Ramón Rivera Illade, hijo del fundador de la empresa y considerado uno de los primeros maestros cerveceros de España.

Rivera Illade desempeñó un papel clave en la modernización de la antigua fábrica de Cuatro Caminos, impulsó nuevas técnicas de elaboración e incluso promovió el cultivo de lúpulo en Galicia en una época en la que la industria cervecera española apenas comenzaba a desarrollarse.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, destacó durante el acto que la nueva sede simboliza la confianza de la compañía en el futuro. “Seguimos siendo una empresa familiar, independiente, gallega y con propósito”, afirmó. El directivo insistió además en que la empresa mantiene una visión de largo plazo: “Pensamos en décadas, no en años”.

150 árboles en pleno polígono industrial

Más allá de su valor simbólico, el edificio destaca por sus dimensiones y por su apuesta por la sostenibilidad. La nueva sede cuenta con 14.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 18.000 y ha sido diseñada para maximizar la luz natural mediante grandes fachadas acristaladas y seis lucernarios.

Uno de los elementos más llamativos son sus espacios verdes. El complejo incorpora dos patios interiores ajardinados, una laguna que recoge el agua de lluvia y un jardín con 150 árboles de doce especies diferentes, algo poco habitual en un entorno industrial como el polígono de Agrela.

La compañía pretende que estas zonas funcionen como pequeños pulmones verdes para los trabajadores y para el propio entorno urbano.

Geotermia, energía solar y materiales gallegos

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto. El edificio dispone de 42 pozos de geotermia, 480 paneles solares, sistemas de climatización eficientes y tecnología capaz de regular automáticamente la iluminación y el consumo energético en función de la ocupación de los espacios.

La construcción también apostó por proveedores de proximidad y materiales de origen local. Entre ellos destaca el uso de granito de Lalín con certificación ambiental, además de madera certificada y materiales reciclados.

La nueva sede incorpora asimismo aparcamientos para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios destinados a sistemas de movilidad compartida.

Crecer sin abandonar las raíces

Durante la inauguración, tanto la Xunta como el Ayuntamiento destacaron el arraigo de una compañía que, pese a su expansión internacional, continúa situando en Galicia sus principales inversiones.

La alcaldesa, Inés Rey, subrayó que Hijos de Rivera sigue siendo uno de los grandes motores económicos de la ciudad y destacó su implicación en la vida cultural y social gallega. Por su parte, Alfonso Rueda puso a la empresa como ejemplo de una Galicia innovadora que compite en mercados internacionales sin perder su identidad.

La nueva sede global refuerza precisamente esa idea. Un edificio pensado para afrontar los retos de una compañía cada vez más internacional, pero construido en el mismo lugar donde comenzó una historia empresarial que, 120 años después, sigue teniendo su centro de gravedad en A Coruña.