Galicia pierde un proyecto industrial estrella para Lugo: Iberdrola traslada la futura planta de metanol de Begonte a Huelva

El anunciado proyecto de Iberdrola y Foresa para construir una planta de metanol verde en Begonte (Lugo), que incluía unos 500 millones de inversión, se hará finalmente a Huelva. Así figura en la documentación que ha hecho pública Iberdrola sobre el proyecto Green Meiga, en la que figura que, tras la finalización de los trabajos de ingeniería básica del proyecto y "después de evaluar cuidadosamente los resultados técnicos y económicos", la compañía "determinó que era necesario introducir cambios para garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto". Como resultado, la modificación formaliza el traslado de esta planta de Begonte a Huelva.

La decisión supone que uno de los mayores proyectos industriales vinculados al hidrógeno verde previstos para Lugo abandone finalmente Galicia, pese a haber recibido respaldo institucional y europeo durante su fase de planificación

El proyecto Green Meiga recibirá 122,9 millones de euros de financiación para producir 100.000 toneladas al año de metanol verde. Prevé la puesta en marcha del complejo industrial en 2029, con 6.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Se espera crear hasta 426 puestos de trabajo durante la fase de explotación (entre fijos, temporales e inducidos).

Esta inversión que finalmente no se hará en la comunidad gallega llegó a ser declarada como proyecto de interés estratégico por la Xunta de Galicia. El objetivo era abastecer tanto a la industria química (adhesivos, resinas y tableros derivados de la madera) como al mercado energético, utilizando hidrógeno verde y CO₂ capturado para fabricar un combustible de bajas emisiones. El metanol (CH3OH), también conocido como alcohol metílico, es un compuesto químico muy demandado por sus numerosas aplicaciones industriales. Se utiliza como disolvente y como anticongelante, así como en la producción de plásticos, tableros de madera, materiales de construcción y combustibles sintéticos, entre otros.

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El acuerdo revisado también amplía el consorcio del proyecto con la incorporación de Magnon, filial de energías renovables de Ence.