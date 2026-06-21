El riesgo de endeudarse para financiar las vacaciones de los gallegos: "No deben ser una carga económica que te persiga el resto del año"

El verano es para muchos sinónimo de vacaciones y hay quien no concibe el tiempo de descanso estival sin hacer un viaje, ya sea para ver mundo o para practicar el turismo de tumbona. Pero no todos los bolsillo y economías domésticas tienen la misma capacidad para costear unos días de escapada. De hecho, un 36% de las personas en Galicia no pueden permitirse una semana de vacaciones fuera de casa. Y para muchos otros la única opción es financiar las vacaciones. Esto es: prefieren recurrir a crédito, con sus correspondientes intereses, antes que olvidarse de hacer maletas, considerando ese tiempo de asueto un gasto prioritario.

Esta apuesta conlleva un riesgo, y es el de generar "una carga económica que te persiga el resto del año" a costa de endeudarte para disfrutar de unos días de vacaciones con avión y hotel incluidos. Por eso, el Banco de España llama a "mantener la cabeza fría y planificar bien" antes de lanzarse a reservar vuelos y alojamientos, para no acabar sufriendo el resto del año. "Las vacaciones deben ser un respiro, no un motivo de estrés financiero", advierte el regulador.

Atención a la TAE y la letra pequeña

Lo ideal es tener ingresos suficientes para costear el viaje que hagamos, sea más o menos modesto. O ahorrar unos meses antes de endeudarse. Pero, si no hay otra opción que tirar de financiación para no renunciar a pasar unos días fuera de casa, conviene tener claro que las vacaciones van a salir más caras y fijarse bien en la TAE de cualquier préstamo, que refleja el coste real con intereses y gastos asociados. "Una TAE alta es señal clara de que ese tipo de financiación puede salir mucho más cara de lo que parece a primera vista. Conviene revisar condiciones, intereses y plazos de cualquier crédito o pago aplazado", advierte el Banco de España. Cabe destacar, además, que un crédito puede tener comisiones y seguros asociados, por lo que es aconsejable leer bien la letra pequeña de las ofertas para ser conscientes de todos los gastos.

Del préstamos personal a la tarjeta

La opción más recurrida a la hora de financiar las vacaciones es la de pedir un préstamo personal. En la actualidad, el interés medio del crédito al consumo se encuentra en torno al 7%, según los últimos datos disponibles del Banco de España. A modo de ejemplo, si solicitamos un préstamo de 3.000 euros para sufragar unos días en las islas acabaremos pagando unos 120 euros más, a través de 12 mensualidades por importe de casi 260 euros.

En cualquer caso, cada banco establece qué interés tienen sus créditos personales en función de su política de precios y del perfil del cliente.Además, es importante tomar en consideración que el Banco de España no tiene en cuenta el interés de los minicréditos y los préstamos rápidos, porque los conceden empresas privadas que operan fuera de su supervisión. Desde HelpMyCash señalan que estos productos suelen tener un interés diario del 1% o más y una TAE superior al 1.000%, porque se devuelven a muy corto plazo y su riesgo de impago es muy elevado.

Junto a los préstamos personales, otras opciones son la financiación son la tarjeta de crédito o a través de las agencias de viajes. Una comparativa entre estas tres modalidades realizada por la organización de consumidores Ocu apunta a escenarios muy variables, con unas TAE que oscilan entre el 4,29 y el 23,85%. Así, el coste de financiar a doce mseses un viaje por valor de 2.000 euros puede ser de hasta 200 euros.

Las revolving

El problema surge cuando una persona o familia tira de opciones de financiación que pueden atraparle durante tiempo. Un ejemplo son las tarjetas revolving. Permiten ajustar la cuota y pagar poco cada mes, lo que hará que casi toda la cuota vaya a pagar intereses y solo una pequeña parte a amortizar el capital prestado. "Te verás durante años encadenado a la deuda", alerta el regulador. En la actualidad, este tipo de tarjetas tienen un interés medio superior al 18%.

El Banco de España recomienda "definir un presupuesto realista y ajustarlo a tus ingresos", evitando "caer en la tentación de financiar más de lo necesario", y "valorar si es mejor ahorrar unos meses más antes de endeudarse".