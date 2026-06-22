La dueña de Puleva, con dos fábricas en Galicia, supera los 1.700 millones de facturación en España

Las plantas de Nadela y Vilalba, en Lugo, siguen siendo piezas clave en la estrategia industrial de Lactalis en España. La multinacional láctea, propietaria de marcas como Puleva, Lauki, RAM, El Ventero, Gran Capitán o Flor de Esgueva, cerró 2025 con una facturación de 1.705 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, y calcula que su impacto económico y social directo alcanzó los 1.209 millones, un 14,2% más.

La compañía atribuye este crecimiento a su actividad industrial, las compras de leche y materias primas, el empleo, la contratación de servicios, la logística, la innovación y su aportación fiscal. Según defendió el consejero delegado de Lactalis España y Portugal, David Saliot, el objetivo es seguir creciendo mientras se genera valor para el sector primario y los territorios en los que opera.

Uno de los pilares de ese modelo continúa siendo la inversión. Durante 2025, Lactalis destinó 28,1 millones de euros a mejorar sus instalaciones industriales, con casi tres cuartas partes de esa cantidad concentrada en municipios de menos de 25.000 habitantes. Además, el grupo ha aprobado un nuevo plan inversor de 200 millones de euros para el periodo 2026-2030, con el que pretende reforzar su competitividad, acelerar la digitalización, impulsar la innovación y avanzar en la transición energética.

Casi mil millones de litros de leche

La relación con el sector ganadero sigue siendo uno de los ejes de la actividad de la empresa. El pasado año recogió 963 millones de litros de leche procedentes de 1.405 explotaciones repartidas por 13 comunidades autónomas. Según la compañía, el 98,9% de la leche de vaca adquirida contaba ya con certificación de bienestar animal.

Lactalis mantiene además una colaboración con el CSIC para impulsar la descarbonización de las explotaciones ganaderas. Tras analizar más de mil granjas, ambas entidades han identificado 27 medidas destinadas a reducir emisiones, optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las explotaciones.

Más empleo e innovación

La empresa cuenta actualmente con 2.679 trabajadores en España y destaca que más del 90% de su plantilla tiene contrato indefinido. También subraya que uno de cada dos puestos vacantes se cubre mediante promoción interna.

En el ámbito comercial, la multinacional asegura que más de 12 millones de hogares españoles consumen alguno de sus productos. Durante 2025 lanzó 38 nuevas referencias y mantuvo un catálogo de más de mil productos activos.

La sostenibilidad se ha convertido igualmente en uno de los principales ejes de actuación del grupo. Lactalis asegura haber reducido un 71,4% sus emisiones directas de CO₂ respecto a 2019 y continúa avanzando en la mejora de la reciclabilidad de sus envases y en la reducción del consumo de materiales.

Además, durante el pasado ejercicio donó más de un millón de kilos de alimentos a bancos de alimentos y entidades sociales y mantuvo programas vinculados a la nutrición, la educación y el deporte base.