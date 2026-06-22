La huelga de los supermercados se recrudece en A Coruña en plena compra de San Xoán entre acusaciones cruzadas de sindicatos y patronal

La semana de San Xoán, una de las más importantes del año para el consumo alimentario en Galicia, ha quedado marcada por la escalada del conflicto laboral en el comercio de alimentación de la provincia de A Coruña. La huelga convocada por CCOO, CIG, UGT y USO entre los días 21 y 24 de junio ha intensificado el enfrentamiento entre sindicatos y patronal, que se acusan mutuamente de bloquear una negociación que afecta a unas 16.000 personas trabajadoras y a algunas de las principales empresas gallegas del sector.

Los paros alcanzan tanto a supermercados como a plataformas logísticas y tienen como principales protagonistas a compañías como Gadisa, Froiz y Cuevas, referentes de la distribución alimentaria gallega. Mientras los sindicatos denuncian la falta de avances en la negociación del convenio colectivo provincial y reclaman mejoras salariales y laborales, la patronal asegura haber realizado propuestas suficientes para alcanzar un acuerdo.

La huelga coincide además con una de las semanas de mayor actividad comercial del año, lo que aumenta la presión sobre ambas partes y sitúa el conflicto en el centro de la actualidad económica gallega.

Los sindicatos denuncian bloqueo y pérdida de poder adquisitivo

Las organizaciones sindicales sostienen que la negociación permanece estancada tras ocho reuniones y critican que la patronal mantiene una posición inmovilista.

CCOO, CIG, UGT y USO consideran que las empresas no han presentado propuestas que permitan mejorar las condiciones laborales de las plantillas ni garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También denuncian una creciente sobrecarga de trabajo, elevados niveles de parcialidad y precariedad en un sector altamente feminizado.

Según la CIG, las primeras jornadas de huelga ya han tenido un importante seguimiento. El sindicato asegura que el almacén logístico de Piadela funcionó bajo mínimos y que la plataforma de distribución de pescado de Gadis quedó completamente paralizada durante una de las jornadas de paro.

La central sindical sostiene además que algunos establecimientos no pudieron abrir por falta de personal y prevé una elevada participación en las movilizaciones convocadas para este martes en A Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira.

Denuncias por presuntas prácticas anti-huelga

Otro de los puntos de fricción son las acusaciones sindicales sobre supuestas actuaciones empresariales para reducir el impacto de la huelga.

La CIG asegura haber trasladado a la Inspección de Trabajo diferentes prácticas que considera contrarias al derecho de huelga, entre ellas llamadas para realizar horas extraordinarias durante los días de paro, traslados de personal desde otras provincias, cambios en las rutas de distribución, adelanto de pedidos o modificaciones en la organización del trabajo.

El sindicato advierte de que estas actuaciones podrían acabar también en los tribunales.

La patronal acusa a los sindicatos de rechazar cuatro mediaciones

Frente a las críticas sindicales, la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) sostiene que ha intentado desbloquear la negociación sin éxito.

La organización empresarial acusa a los sindicatos de haber rechazado hasta cuatro propuestas de mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais, una vía que considera adecuada para acercar posiciones tras ocho reuniones sin acuerdo.

ASAC asegura que su oferta contempla incrementos salariales acumulados cercanos al 10 % durante los próximos cuatro años, mecanismos de protección frente a posibles desviaciones del IPC durante toda la vigencia del convenio y nuevas medidas de conciliación relacionadas con permisos retribuidos, lactancia, horarios y fines de semana de calidad.

La patronal añade además que las empresas afectadas por esta negociación ya pagan salarios situados entre un 6 % y un 11 % por encima de los de buena parte de sus competidores.

El debate sobre el empleo y la viabilidad empresarial

Uno de los principales argumentos de la patronal es el impacto que un incremento mayor de costes laborales podría tener sobre la actividad empresarial.

ASAC recuerda que el convenio afecta no solo a las grandes cadenas gallegas de distribución, sino también a numerosas pequeñas empresas del sector, y subraya que estas compañías mantienen relaciones comerciales con cientos de productores, cooperativas, industrias agroalimentarias y proveedores gallegos.

"La mejora de salarios y condiciones laborales es un objetivo compartido", señala la organización empresarial, que considera que el reto pasa por hacerlo "sin poner en riesgo irremediablemente el empleo y el futuro de empresas de aquí".

La asociación sostiene además que resulta difícil entender que, tras ocho reuniones negociadoras, los sindicatos hayan rechazado en cuatro ocasiones la posibilidad de acudir a una mediación mientras mantienen reivindicaciones salariales que, según su versión, superan ampliamente los acuerdos alcanzados en otros convenios similares.

Movilizaciones en Santiago y otras ciudades

Con las posiciones todavía alejadas, el conflicto continuará este martes en las calles. Los sindicatos han convocado manifestaciones en A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Ribeira para aumentar la presión sobre la patronal y exigir avances en la negociación.

En Compostela, la movilización partirá a las 12.00 horas desde el supermercado Gadis de la calle Montero Ríos.

A las puertas de una de las fechas de mayor consumo del año, la negociación sigue bloqueada y sin señales de acercamiento. Mientras sindicatos y patronal intercambian acusaciones sobre la responsabilidad del conflicto, miles de trabajadores permanecen pendientes de un convenio que determinará sus salarios y condiciones laborales durante los próximos años.