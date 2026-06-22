Medio Rural exige al Gobierno central que acelere la autorización de drones para tratar el gusano soldado

El avance del conocido como gusano soldado del maíz, una de las plagas que más preocupa al sector agrario por su capacidad para defoliar rápidamente las plantas, ha llevado a la Xunta a reclamar nuevas herramientas para combatirlo. La Consellería do Medio Rural pidió este lunes al Gobierno central que acelere ante la Unión Europea las negociaciones para permitir la aplicación aérea de tratamientos mediante drones, al tiempo que anima a los productores a utilizar los fitosanitarios actualmente autorizados para frenar su expansión.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, trasladó esta demanda tras reunirse con representantes de Unións Agrarias para analizar la situación de esta plaga en el maíz, uno de los principales cultivos destinados a la alimentación del ganado en Galicia. En el encuentro también participó el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

El gusano soldado en un cultivo / cedida

La Xunta considera prioritario que los agricultores empleen los tratamientos disponibles todas las veces que sea necesario para contener el avance del insecto. Paralelamente, reclama al Ministerio de Agricultura que defienda en Bruselas la autorización de más productos que puedan aplicarse por vía aérea.

Menos costes y más eficacia

Según destacó la conselleira, el uso de drones permitiría reducir de forma significativa los costes de producción, mejorar la eficacia de los tratamientos y evitar daños en el cultivo cuando las plantas ya alcanzan una elevada altura.

Frente a los medios mecánicos convencionales, los drones pueden actuar sobre parcelas de maíz desarrolladas sin perjudicar la cosecha, una ventaja especialmente valorada por el sector.

La Xunta recuerda que esta petición ha sido trasladada al Ministerio en reiteradas ocasiones y considera que la incorporación de esta tecnología puede convertirse en una herramienta clave para controlar la plaga.

Reclamación sobre los seguros

Medio Rural también solicita que los seguros agrarios cubran los daños ocasionados por el gusano soldado o verme defoliador del maíz, una reivindicación similar a la realizada para otras enfermedades emergentes que afectan a distintos cultivos y producciones ganaderas.

En este contexto, Gómez recordó que la Xunta acaba de ampliar en 1,5 millones de euros el presupuesto destinado a subvencionar la contratación de pólizas agrarias, hasta alcanzar los 11 millones de euros este año.

Vigilancia con trampas de feromonas

La Consellería lleva años desarrollando labores de seguimiento para detectar la presencia de esta plaga. Actualmente dispone de una treintena de trampas de feromonas repartidas por Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña, que permiten monitorizar la evolución de las poblaciones del insecto.

La intención de la Xunta es ampliar esta red de vigilancia e instalar nuevas trampas para capturar más ejemplares y frenar el avance de una plaga que amenaza un cultivo esencial para la cabaña ganadera gallega.