Solucionar la vivienda exige activar todas las palancas: más oferta, reglas estables y supervisión pública

La conclusión del último encuentro en Madrid del 'Observatorio Social de la Vivienda', organizado por Prensa Ibérica junto a Banco Santander y beBartlet, es clara: la crisis de la vivienda no se resolverá con una única medida ni con una sola administración. Los participantes coincidieron en la necesidad de actuar a la vez sobre varias palancas: oferta, seguridad jurídica, financiación, fiscalidad, rehabilitación y protección de los colectivos con más dificultades de acceso.

Mariano Benavente, subdirector general de Promoción de Vivienda y Arquitectura de la Comunidad de Madrid, resumió esa idea con una frase: “Hay que hacer todo de todas las formas posibles”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en la Asamblea autonómica, lo formuló en términos similares: “En vivienda hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios”. La idea compartida fue evitar los falsos dilemas: construir o regular, público o privado, nueva oferta o rehabilitación, mercado o intervención. El diagnóstico común fue que la crisis exige actuar en todos esos frentes a la vez.

En este sentido, Miguel Ángel Sastre, portavoz adjunto de Vivienda del PP en el Congreso, reclamó que "hace falta que la política aborde, cuanto antes, de manera seria y eficaz el reto de la vivienda". "La brecha cada vez se agranda más y no podemos perder más tiempo con medidas que no funcionan. Hace falta más vivienda. Y para eso es necesario menos papeleo, leyes claras y que protejan la propiedad, mejor financiación, mejor fiscalidad y hacer una España en la que tengamos oportunidades en distintos lugares", añadió.

Más oferta de vivienda

Uno de los grandes acuerdos fue la necesidad de incrementar la oferta. Pero no cualquier oferta ni de cualquier manera. Moruno defendió que “hay que aumentar la oferta, principalmente pública y protegida”, al mismo tiempo que se regula el mercado. Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, introdujo el matiz central: “Estamos de acuerdo en incrementar la oferta de vivienda, pero la cuestión es cuánta y cómo se hace”.

Esa pregunta —cuánta vivienda, dónde, con qué régimen y para quién— atravesó buena parte del debate. La vivienda nueva aparece como una necesidad, pero no como una respuesta suficiente. Fernández recordó que también existen parques residenciales deteriorados en las ciudades que requieren inversión. “Necesitamos más viviendas, pero también necesitamos actuar sobre parques muy deteriorados en nuestras ciudades”, señaló, defendiendo la regeneración y la rehabilitación integral como una vía para mejorar las condiciones de vida, recuperar ciudad existente y generar empleo. Dámaris Barajas, directora de Planificación de Provivienda, insistió también en la importancia del suelo y de la planificación urbanística.

Reglas claras y una Administración capaz de ejecutar

La seguridad jurídica fue uno de los conceptos más repetidos. Benavente alertó del impacto que tiene sobre la Administración el cambio constante de reglas: “Ese estrés normativo a veces no nos deja trabajar”. Desde su posición de técnico encargado de poner en marcha políticas públicas, subrayó que la inestabilidad normativa dificulta la ejecución: “Cuando tenemos encauzada una solución, cambian las normas”.

Alfredo Díaz-Araque, director gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), vinculó también la seguridad jurídica con el urbanismo, la propiedad y la burocracia. Para el sector promotor, la previsibilidad normativa resulta esencial para movilizar inversión y acelerar proyectos. Carolina Fernández añadió otro matiz: no basta con seguridad jurídica, también hace falta “estabilidad jurídica”, un marco regulatorio vigente y sostenido que permita que las políticas no cambien antes de desplegar efectos.

El consenso, por tanto, no fue reclamar ausencia de regulación, sino reglas claras, estables y ejecutables. La vivienda necesita intervención pública, pero también marcos que no se alteren de forma constante y que permitan a administraciones, entidades sociales y operadores privados trabajar con horizonte. "Los propietarios están, los ayuntamientos tienen los recursos y Europa marca el camino. Solo necesitamos un marco regulatorio que nos permita gastarlos en lo que más preocupa a los españoles: tener un hogar", comentó Helena Beunza, presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL).

Datos fiables, digitalización y capacidad administrativa

Otro eje de consenso fue la falta de información sólida. Díaz-Araque lo expresó de forma directa: “Para poder hacer políticas públicas necesitamos datos y datos fiables”. Sin datos sobre stock, demanda, suelo, vivienda vacía, tiempos de tramitación o necesidades reales, las políticas se diseñan sobre diagnósticos incompletos. Además, el representante de la APCE puso sobre la mesa que la Administración necesita inversión en digitalización y más recursos humanos. También desde el sector promotor, Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), introdujo una advertencia en esa misma línea: “El problema de la vivienda es que no se enfoca desde puntos de vista técnicos, sino ideológicos”.

Financiación, fiscalidad y colaboración público-privada

La financiación y la fiscalidad fueron otro de los grandes asuntos. Díaz-Araque rechazó defendió que estas puede utilizarse “de manera quirúrgica”, por ejemplo, con medidas específicas para jóvenes. Sobre la mesa se pudieron propuestas como rebajar los impuestos a la compra de un inmueble por primera vez, así como un recargo a aquellos que adquieran su segunda, tercera o cuarta residencia o aquellos que la destinen a otros usos.

La colaboración público-privada fue otro punto recurrente, aunque con matices. Algunos participantes defendieron un mayor protagonismo de la inversión pública; otros, un papel relevante del sector privado. La conclusión compartida fue que ninguno de los dos ámbitos puede resolver solo la crisis.

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El Estado como garante de vivienda asequible

Uno de los debates más claros fue si puede haber vivienda asequible sin intervención pública. La conclusión es que la inversión pública debe servir para consolidar vivienda pública o asequible de forma estable, no para generar activos que acaben saliendo del circuito protegido. Barajas, de Provivienda, habló de “evitar la especulación sobre las viviendas de promoción pública” y defendió mecanismos como el tanteo y retracto, el control de las reventas y el bloqueo del uso protegido. El objetivo es que la vivienda financiada o impulsada con recursos públicos mantenga su función social en el tiempo.