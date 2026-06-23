Ecoener entra por primera vez entre las empresas con mejor reputación de España

La compañía coruñesa Ecoener ha entrado por primera vez en el ranking Merco Empresas 2026, uno de los principales monitores de reputación corporativa de España. La firma que lidera Luis de Valdivia ocupa el puesto 192 de la clasificación general y se convierte, según informa, en la primera gallega del sector de las energías renovables que logra figurar en este listado.

Además de su presencia en el ranking general, Ecoener alcanza la séptima posición en la clasificación sectorial de energía, gas y agua, integrada por diez compañías.

La empresa considera que este reconocimiento avala su trayectoria en el ámbito de las energías renovables y su apuesta por un modelo energético centrado en el desarrollo de proyectos sostenibles. Con 37 años de actividad, la compañía mantiene una presencia internacional que se extiende a doce países de Europa y América.

Luis de Valdivia, presidente de Ecoener / ECG

Desde sus inicios vinculados a la generación hidroeléctrica en Galicia, Ecoener ha ampliado su actividad a parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento energético. La compañía destaca que su modelo de desarrollo se basa en la integración ambiental y social de los proyectos y en la colaboración con las comunidades donde opera.

Un reconocimiento basado en miles de evaluaciones

Merco Empresas es uno de los monitores de reputación corporativa más reconocidos de España. La clasificación se elabora mediante una metodología que combina la opinión de distintos grupos de interés, así como diversas fuentes de información y procesos de evaluación independientes.

Según los datos facilitados por la organización, la edición de 2026 se construyó a partir de 64.764 encuestas, siete evaluaciones y 29 fuentes de información. Además, Merco destaca que se trata del primer monitor de reputación corporativa auditado de forma independiente, con criterios y resultados accesibles públicamente.

La entrada de Ecoener en esta clasificación supone un nuevo reconocimiento para una compañía que ha consolidado su crecimiento en el sector renovable durante las últimas décadas y que mantiene una estrategia centrada en la generación de energía limpia y en la creación de valor a largo plazo.