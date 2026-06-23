La escalada de costes en Oriente Próximo amenaza la viabilidad de nuevas viviendas en Galicia

La escalada de la tensión en Oriente Próximo podría acabar teniendo consecuencias directas sobre uno de los principales problemas que afronta Galicia: el acceso a la vivienda. La cadena de valor de la construcción ha alertado este martes de que el aumento de los costes energéticos, de los carburantes y de las materias primas amenaza la viabilidad de nuevas promociones residenciales y de numerosos proyectos de rehabilitación.

La advertencia fue lanzada por la Fundación Galicia Constrúe, Clúster da Construción, tras una reunión de su Consejo Asesor en la que participaron representantes de empresas constructoras, promotores inmobiliarios, ingenierías, arquitectos, fabricantes de materiales y otras entidades vinculadas al sector.

Las organizaciones consideran que la crisis internacional está provocando una nueva presión sobre los costes de producción en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario. Según advierten, la volatilidad de los mercados de suministro y el encarecimiento de la energía amenazan con comprometer tanto los contratos actualmente en ejecución como la puesta en marcha de nuevas inversiones.

El sector sostiene que las empresas tienen cada vez más dificultades para absorber el incremento de gastos y alerta de que, si la situación se prolonga, podrían verse afectadas la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación del parque residencial existente.

La crisis de costes puede frenar nuevas viviendas / cedida

La preocupación es especialmente relevante en Galicia, donde la falta de oferta y el incremento de los precios han convertido el acceso a la vivienda en una de las principales inquietudes de los ciudadanos. Las entidades firmantes consideran que cualquier nueva subida de costes puede dificultar todavía más la promoción de vivienda accesible y retrasar proyectos necesarios para responder a la demanda existente.

Un aviso para vivienda, empleo y obra pública

Ante esta situación, la cadena de valor reclama a las administraciones una batería de medidas urgentes. Entre ellas figura una revisión excepcional de los precios en los contratos públicos actualmente en ejecución para compensar el impacto de la escalada de costes, así como la actualización de los precios de licitación para evitar que las obras queden desiertas por falta de empresas interesadas.

También solicita una revisión periódica de los módulos de vivienda protegida y medidas de apoyo a la liquidez de las empresas mediante líneas específicas de financiación, avales y una mayor agilidad en los pagos públicos.

Además de las actuaciones inmediatas, el sector pide reformas estructurales que permitan afrontar futuras crisis con mayores garantías. Entre las propuestas figuran la implantación de mecanismos estables de revisión de precios, una planificación plurianual de la inversión pública, el refuerzo de las cadenas de suministro estratégicas y el impulso a la construcción industrializada.

La reunión sirvió también para abordar otra preocupación creciente entre las empresas: el recurso cada vez más frecuente a los encargos a medios propios por parte de las administraciones públicas. Las organizaciones recuerdan que esta figura está concebida como un mecanismo excepcional y reclaman que su utilización esté debidamente justificada y sometida a criterios de transparencia y control.

Empresas, promotores y profesionales advierten de una nueva subida de costes por el aumento del precio de la energía y los materiales / cedida

Según sostienen, el uso sistemático de esta fórmula puede limitar la libre concurrencia y reducir las oportunidades de participación de empresas y profesionales en la contratación pública. Por ello, piden reforzar la motivación económica y jurídica de cada encargo, mejorar la publicidad de estos procedimientos y revisar la normativa para delimitar con mayor claridad los supuestos en los que pueden utilizarse.

Las declaraciones aprobadas cuentan con el respaldo de buena parte de la cadena de valor de la construcción gallega, incluidas asociaciones empresariales, colegios profesionales, fabricantes de materiales y promotores inmobiliarios, que coinciden en reclamar una respuesta rápida para evitar que la incertidumbre internacional termine trasladándose a la vivienda, la inversión y el empleo en Galicia.