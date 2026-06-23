Galicia busca liderar la inteligencia artificial y la computación cuántica con 21 empresas tecnológicas

Galicia quiere ganar peso en la nueva economía digital. En plena expansión de la inteligencia artificial, la computación cuántica y las tecnologías avanzadas, la Xunta y las principales empresas tecnológicas de la comunidad han sellado una nueva alianza para acelerar la transformación digital y reforzar la competitividad de un sector que ya aporta el 2,5 % del PIB gallego.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este martes en Santiago en la firma del nuevo Pacto Digital de Galicia, un acuerdo de colaboración público-privada que sustituye al suscrito en 2013 y que duplica prácticamente el número de participantes. En total, 21 empresas, clústeres y entidades tecnológicas respaldan el documento frente a las 12 que formaban parte del anterior protocolo.

Durante el acto, Rueda defendió la necesidad de que la colaboración entre administraciones y empresas se traduzca en proyectos concretos capaces de generar oportunidades económicas y acelerar la modernización de Galicia. El acuerdo fija como objetivos impulsar la capacitación digital de la ciudadanía, reducir la brecha tecnológica, favorecer la adopción de tecnologías innovadoras y crear un entorno digital más seguro e inclusivo.

Alfonso Rueda, durante su intervención / cedida

La firma llega en un momento en el que la comunidad busca posicionarse en sectores estratégicos vinculados a la innovación. Galicia albergará una de las 19 nuevas fábricas de inteligencia artificial impulsadas por la Unión Europea y está reforzando también su apuesta por la computación cuántica a través de las nuevas infraestructuras incorporadas al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

Entre las entidades firmantes figura la compostelana Televés, uno de los referentes tecnológicos e industriales de la comunidad. La compañía oficializó su adhesión al protocolo a través de su directora corporativa, Esther Gómez, y destacó que el acuerdo refuerza la colaboración público-privada y reconoce el papel estratégico de las empresas tecnológicas como motor de competitividad, capacitación y crecimiento económico.

Desde la firma señalaron además su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema TIC gallego y con el impulso de proyectos de alto valor añadido que contribuyan a consolidar a Galicia como un referente tecnológico. La compañía considera que la colaboración entre el sector público y el privado será clave para afrontar los retos de la transformación digital en los próximos años.

Galicia quiere hacerse un hueco en la carrera de la inteligencia artificial

El nuevo pacto se enmarca en una estrategia más amplia con la que Galicia aspira a ganar protagonismo en algunos de los ámbitos tecnológicos con mayor potencial de crecimiento. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales focos de esa apuesta, tanto por sus aplicaciones industriales como por su capacidad para transformar servicios públicos y modelos de negocio.

La Xunta ya está utilizando esta tecnología en áreas como la prevención de incendios forestales, la mejora de la atención sanitaria o la optimización de los servicios públicos de empleo. A ello se suma la futura instalación en Galicia de una de las 19 fábricas europeas de inteligencia artificial, un proyecto con el que la comunidad busca atraer inversión, talento y nuevas oportunidades empresariales.

Rueda aprovechó además el acto para reivindicar los avances logrados en digitalización durante los últimos años. Citó la universalización de la receta electrónica, la digitalización de las aulas educativas y de las salas judiciales o el creciente uso de la sede electrónica por parte de la ciudadanía gallega.

El peso económico del sector explica buena parte de esta apuesta institucional. Galicia es actualmente la quinta comunidad autónoma con mayor número de empresas TIC y la actividad tecnológica da empleo a más de 24.000 personas, en su mayoría profesionales altamente cualificados.

Con este nuevo pacto, la Xunta y las empresas tecnológicas pretenden reforzar una alianza que aspira a convertir la innovación digital en uno de los principales motores de crecimiento de la economía gallega durante la próxima década.