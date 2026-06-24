Galicia capta 56,5 millones de euros del PERTE industrial para acelerar la descarbonización de tres plantas en Lugo, A Coruña y Santiago

La transición hacia una industria más sostenible gana impulso en Galicia con la llegada de 56,5 millones de euros procedentes del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial. La comunidad figura entre las beneficiarias de la nueva resolución del Ministerio de Industria y Turismo, publicada a través de Sepides, que ha adjudicado 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos de todo el país destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector manufacturero, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los fondos llegarán a tres iniciativas ubicadas en Cervo, San Sadurniño y Santiago, vinculadas a sectores estratégicos para la economía gallega como el aluminio, la industria forestal y papelera y el aprovechamiento de biomasa.

La mayor ayuda corresponde a Aluminio Español, vinculada a la planta de Alcoa en San Cibrao, que recibirá 40,4 millones de euros para impulsar actuaciones de descarbonización en su complejo industrial del municipio lucense de Cervo. La cuantía sitúa al proyecto entre los de mayor relevancia de la convocatoria estatal y refuerza el papel de la planta mariñana en el proceso de transformación energética de una actividad especialmente intensiva en consumo energético.

A esta inversión se suma el proyecto de Intasa, en San Sadurniño, que contará con 10,8 millones de euros para desarrollar una planta de recuperación y valorización de residuos de biomasa. La iniciativa busca aprovechar subproductos forestales y avanzar hacia modelos industriales más circulares, reduciendo tanto residuos como emisiones asociadas a los procesos productivos.

El tercer proyecto gallego beneficiario es el de Papelera de Brandía, en Santiago, que recibirá alrededor de 5,3 millones de euros para acometer actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia ambiental de sus instalaciones.

En conjunto, las tres iniciativas concentran 56,5 millones de euros de ayudas estatales, una cifra que sitúa a Galicia entre las comunidades con presencia destacada en esta nueva fase del PERTE de Descarbonización Industrial.

La línea de ayudas adjudicada está orientada a la denominada actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera. Su objetivo es apoyar inversiones que permitan a las empresas reducir su huella de carbono mediante la incorporación de tecnologías más eficientes, la electrificación de procesos, el uso de energías renovables o la valorización de recursos y residuos.

El cemento concentra el grueso de las ayudas estatales

A escala nacional, la resolución aprobada por el Ministerio de Industria pone de manifiesto el peso de sectores con elevado consumo energético. Además del aluminio, entre los ámbitos beneficiados figuran la fabricación de papel, con Unión Industrial Papelera en Barcelona, que recibirá 38,1 millones de euros, y la industria química, con Evonik, que contará con 30,1 millones. Especialmente destacado es el sector cementero, que concentra más de 300 millones de euros de las ayudas concedidas. Entre los proyectos más relevantes figuran los de Cemex en Tarragona, con 200 millones de euros, y Votorantim Cementos en León, con 119 millones.

Las nuevas adjudicaciones se enmarcan en el PERTE de Descarbonización Industrial, una de las principales herramientas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el tejido productivo español. El programa cuenta con una inversión pública prevista de 3.170 millones de euros y aspira a movilizar hasta 11.800 millones de inversión total.

Según las estimaciones del Gobierno, el despliegue de este PERTE permitirá incrementar la productividad industrial en torno a un 10 %, generar cerca de 8.000 puestos de trabajo y reducir en aproximadamente 13 millones de toneladas anuales las emisiones de dióxido de carbono.

La llegada de estos fondos a Galicia supone un respaldo a la modernización de tres industrias con fuerte arraigo territorial y un paso más en la adaptación del tejido productivo gallego a los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea para las próximas décadas.