La compostelana Plexus Tech impulsa la innovación sanitaria en Galicia con su socio-director al frente del Clúster Saúde

La tecnológica compostelana Plexus Tech gana peso en uno de los principales organismos de innovación sanitaria de Galicia. Su socio-director, José Manuel García Oya, ha sido nombrado presidente del Clúster Saúde de Galicia (CSG), desde donde pilotará una nueva etapa orientada a reforzar la competitividad del ecosistema gallego de salud mediante la innovación, la digitalización y la colaboración entre empresas, centros de investigación e instituciones.

El relevo se produjo durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del clúster, que renovó su junta directiva y fijó las líneas estratégicas para los próximos años. El nuevo equipo incorpora representantes de la industria farmacéutica, la tecnología, la investigación, el ámbito sociosanitario y la administración pública, con el objetivo de consolidar el crecimiento alcanzado por la entidad y ampliar su capacidad para generar proyectos colaborativos.

Una aceleradora para llevar la innovación al mercado

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la puesta en marcha de la Business Factory Health & Care, una aceleradora especializada que apoyará la creación y desarrollo de startups y proyectos empresariales vinculados a ámbitos como los dispositivos médicos, el diagnóstico in vitro, la salud digital, la longevidad o la sostenibilidad.

La iniciativa busca reforzar la transferencia de conocimiento al mercado y favorecer la aparición de nuevas empresas innovadoras en un sector considerado estratégico para la economía gallega. El clúster también situó entre sus prioridades la internacionalización de las compañías, la innovación abierta y una mayor conexión entre el tejido empresarial, el conocimiento científico y el talento.

El nombramiento de García Oya refuerza además el protagonismo de Plexus Tech en el ecosistema tecnológico gallego. La empresa, con sede en Santiago de Compostela, es una de las principales consultoras TIC de capital gallego y mantiene una creciente actividad en el ámbito de la transformación digital de la sanidad, uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento dentro de la economía digital.

Con este relevo, el Clúster Saúde de Galicia abre una nueva etapa con la vista puesta en consolidar a la comunidad como un polo de referencia en innovación sanitaria y salud digital, apoyándose en la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas para acelerar el desarrollo de nuevos proyectos y atraer inversión.