El grupo gallego Cuevas duplica su red comercial en ocho años y alcanza los 1.323 empleados

Crecer en ventas, empleo y superficie comercial mientras el consumo pierde impulso. Ese es el balance con el que el grupo gallego de distribución alimentaria Cuevas cerró 2025: facturó 244,7 millones de euros, alcanzó su mayor plantilla histórica, con 1.323 trabajadores, y consolidó una expansión que en ocho años le ha permitido duplicar su tamaño y extender su presencia por el noroeste peninsular.

La compañía con sede en Ourense incrementó un 5% su cifra de negocio respecto a 2024 y mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido que la ha llevado a aumentar un 141% su facturación desde 2018. En ese mismo periodo, la plantilla ha crecido un 162%, al pasar de 505 a 1.323 empleados directos, mientras que su red comercial se ha duplicado hasta alcanzar los 153 establecimientos repartidos entre Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

La incorporación en 2024 de la red de supermercados SPAR procedente de Alimentos El Arco ha sido uno de los principales motores de esa expansión. La operación supuso integrar 29 tiendas en Asturias y alrededor de medio millar de trabajadores, reforzando de forma significativa la presencia del grupo en el Principado, que se ha convertido en el territorio con mayor crecimiento durante los dos últimos ejercicios.

Artur Yuste, director general de GrupoCuevas. / cedida

Galicia continúa siendo, no obstante, el principal mercado de Grupo Cuevas. La empresa mantiene en la comunidad la mayor concentración de establecimientos y buena parte de su infraestructura logística, encabezada por la sede central de la Ciudad del Transporte de Ourense. En conjunto, el grupo dispone de cuatro plataformas logísticas que suman más de 34.500 metros cuadrados y de una red de 25 centros Cuevas Cash, especializados en distribución mayorista.

El crecimiento también se ha apoyado en un importante esfuerzo inversor. Desde 2018, Grupo Cuevas ha destinado más de 59 millones de euros a nuevas instalaciones, modernización de tiendas y mejora de su capacidad logística. El mayor desembolso se produjo en 2024, con una inversión récord de 16,6 millones de euros, mientras que en 2025 alcanzó los 4,4 millones.

Otro de los pilares de la compañía sigue siendo la compra de producto de proximidad. Durante el pasado ejercicio destinó 81,1 millones de euros, el 37,3% de su volumen total de compras, a proveedores de los territorios donde opera. De esa cantidad, 62,7 millones correspondieron a empresas gallegas, 12,6 millones a proveedores asturianos y 5,8 millones a Castilla y León, una estrategia con la que busca fortalecer la economía local y favorecer cadenas de suministro más cortas.

La rentabilidad, el gran reto

Pese al crecimiento en ventas y al máximo histórico de margen bruto, la rentabilidad se resintió durante el ejercicio. El EBITDA consolidado descendió un 39%, hasta los 6,82 millones de euros. La compañía atribuye esta evolución al contexto de menor inflación y consumo más moderado, al esfuerzo realizado para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y al proceso de integración de los supermercados incorporados en Asturias, que todavía se encuentran en fase de ajuste operativo.

El director general del grupo, Artur Yuste, reconoce que la compañía atraviesa "un momento de transición", aunque sostiene que el negocio principal mantiene "un ritmo sólido y estable". En este sentido, confía en que 2026 permita consolidar la integración de la red asturiana y seguir generando riqueza y empleo en los territorios donde opera.

De cara al presente ejercicio, Grupo Cuevas mantiene abierta una agenda de nuevos proyectos que incluye la apertura de un nuevo Cuevas Cash en Lugo, la remodelación del supermercado SPAR de El Entrego, en Asturias, la automatización de sus plataformas logísticas y la expansión de la red de franquicias Spar Express, con el objetivo de reforzar su modelo de comercio de proximidad y continuar creciendo en el noroeste peninsular.