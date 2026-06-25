HM Hospitales supera los 80 millones de facturación en Galicia y contribuye al récord histórico del grupo en 2025

El crecimiento sostenido de su red asistencial y la apuesta por la innovación han impulsado a HM Hospitales a cerrar 2025 con los mejores resultados económicos de su historia. Dentro de ese balance, Galicia mantiene un papel destacado al superar los 80 millones de euros de facturación, consolidando el peso de la comunidad en la estructura del grupo sanitario.

El grupo HM Hospitales cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 806,4 millones de euros, una cifra que supone un incremento de 72,4 millones respecto al año anterior y un crecimiento interanual del 9,9 %. Se trata, según la compañía, del mayor avance registrado en los últimos seis años, al margen del periodo excepcional marcado por la pandemia.

La empresa atribuye esta evolución a la expansión de su red asistencial, con la incorporación de nuevos centros, así como al refuerzo de sus capacidades en tecnología, investigación y docencia.

En este contexto, Galicia aportó 80,9 millones de euros a la facturación global del grupo, un resultado que representa un ligero incremento respecto a 2024.

En la provincia de A Coruña, el Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén superaron conjuntamente los 46 millones de euros de ingresos. Por su parte, los hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza, ambos en Santiago, rozaron los 35 millones de euros de facturación durante el pasado ejercicio.

La red gallega gana peso

HM Hospitales considera que estos resultados refuerzan su posición como uno de los principales operadores del sistema sanitario gallego. Asimismo, la compañía sostiene que el balance de 2025 consolida su modelo de crecimiento, apoyado en la excelencia asistencial, la innovación tecnológica, la investigación y la formación de profesionales sanitarios, ámbitos que identifica como pilares de su desarrollo en el conjunto de España.