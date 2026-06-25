«Los reflejos ya son más lentos»: la posibilidad de jubilación anticipada divide al transporte gallego ante la falta de relevo

La posibilidad de adelantar la jubilación de los conductores profesionales ha abierto una división de opiniones en el transporte gallego. Los sindicatos ven en el último informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social un respaldo a una reivindicación histórica, mientras parte del sector empresarial advierte de que la medida puede agravar la falta de conductores si no se acompaña de políticas para incorporar nuevos profesionales.

El documento analiza la aplicación de coeficientes reductores a los conductores de mercancías por carretera, pero no supone todavía la aprobación de la jubilación anticipada. Es uno de los informes necesarios dentro de un procedimiento que aún debe completarse con nuevos dictámenes. Aun así, sus conclusiones han sido recibidas como un paso relevante por los defensores de la iniciativa. El análisis señala «niveles relevantes de mortalidad» en el colectivo y destaca la influencia del factor edad, asociado a una mayor intensidad de los indicadores de riesgo.

La discusión llega en un momento delicado para una actividad estratégica en Galicia, que emplea a unas 30.000 personas y lleva años denunciando dificultades para encontrar conductores. Según los sindicatos, alrededor de un tercio de los profesionales podría alcanzar la edad de jubilación en los próximos cinco años.

Para CCOO, el informe supone un avance hacia el reconocimiento de la dureza de una profesión sometida a largas jornadas, conducción nocturna, estrés y problemas físicos acumulados. «Es un paso bastante importante», señala José Manuel Costas Román, coordinador del sector de carretera y logística del sindicato. Recuerda que desde 2011 se han contabilizado más de 1.840 accidentes laborales de conductores en España y sostiene que el desgaste se hace especialmente evidente a partir de los 55 años.

Dudas sobre la financiación

Las empresas comparten el diagnóstico sobre la dureza del trabajo, pero discrepan sobre sus consecuencias. La secretaria general de Apetamcor, Myriam Otero, advierte de que el principal desafío no es solo el envejecimiento de la plantilla, sino la ausencia de nuevos profesionales.

«Hoy faltan conductores en toda España. Adelantar salidas sin un plan paralelo vacía aún más el sector», sostiene. La patronal teme que una aceleración de las jubilaciones agrave los problemas de cobertura y rechaza que el coste de los coeficientes reductores recaiga sobre las compañías mediante un aumento de las cotizaciones sociales. «Estamos a favor de que se reconozca el esfuerzo de toda una vida al volante, pero no aceptamos que la factura la paguen las empresas», resume Otero.

Desde Vieiros-Unidade Galega de Transportistas, su secretario general, Alberto Vila, coincide en que existen argumentos para estudiar los coeficientes reductores, aunque considera que la clave estará en cómo se financie. Recuerda que la iniciativa podría afectar a cientos de miles de conductores en España y advierte de que el coste para la Seguridad Social será elevado. Por ello, teme que termine trasladándose a empresas y autónomos mediante más cotizaciones. «Creemos que la profesión tiene un grado de dureza suficiente para que se estudie esta posibilidad, pero hay que ver cómo se financia», señala.

«La profesión tiene dureza para estudiarlo, pero hay que ver cómo se financia» Alberto Vila — Secretario general de Vieiros-Unidade Galega de Transportistas

No obstante, el representante de Vieiros cree que la medida no tiene por qué empeorar la falta de conductores. A su juicio, puede hacer más atractiva la actividad si los profesionales perciben una salida razonable tras décadas al volante. «Puede ayudar a mantener a la gente en el sector hasta esa edad», apunta Vila, que recuerda que muchos conductores abandonan antes por los horarios, la conciliación y el desgaste acumulado.

Dificultades para atraer jóvenes

Pese a sus diferencias, sindicatos y empresarios coinciden en un diagnóstico: cada vez resulta más complicado captar conductores. Mientras CCOO cree que la jubilación anticipada puede mejorar el atractivo de la profesión, Apetamcor insiste en que el reto pasa por facilitar la incorporación de jóvenes. La patronal recuerda que obtener los permisos profesionales puede costar entre 3.000 y 6.000 euros y que la conciliación sigue siendo una de las principales barreras. Con el informe favorable de la Seguridad Social sobre la mesa, pero todavía pendiente de nuevos trámites, el debate ha entrado en una nueva fase: cómo reconocer la dureza de la profesión sin comprometer la disponibilidad de conductores en los próximos años