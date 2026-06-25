Reganosa renueva su presidencia con Marcos López al frente tras un trienio de expansión

Reganosa abre una nueva etapa con el relevo en su presidencia. Marcos López ha asumido este jueves el máximo cargo del grupo energético gallego en sustitución de Roberto Tojeiro, quien abandona la presidencia tras completar el mandato de transición que asumió en 2023 y cumplir la hoja de ruta fijada para reforzar la internacionalización, la diversificación y la estructura de la compañía.

Tojeiro continuará formando parte del consejo de administración, del que Marcos López es miembro desde 2010 y donde, desde 2020, también integra el comité ejecutivo y preside la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El relevo se produce tras un trienio marcado por el crecimiento del grupo. Durante este periodo, Reganosa ha ampliado su actividad hasta alcanzar presencia en 35 países de los cinco continentes, incorporando Australia y otros diez nuevos mercados en los que opera infraestructuras o presta servicios. La compañía asegura además haber incrementado un 46 % su internacionalización respecto a 2023.

Instalaciones de Reganosa / ECG

La expansión también se ha traducido en inversiones por 157 millones de euros, entre las que destacan la adquisición del 25 % de Musel E-Hub, en Gijón; la incorporación del 15 % de Regasificadora del Noroeste que estaba en manos de Sojitz; la compra de Saltos del Cinca y la instalación del compresor de BOG en la terminal de Mugardos, una actuación destinada a reforzar la seguridad del suministro gasista, la independencia energética y la sostenibilidad.

En paralelo, la empresa ha consolidado su estrategia de diversificación. Además de reforzar el denominado hub energético del noroeste peninsular, con polos en Mugardos y Gijón, ha incorporado el suministro de bioGNL para barcos y cisternas, ha entrado en la generación renovable con activos propios, ha desarrollado proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento energético y economía circular y ha impulsado nuevas líneas de negocio vinculadas a la eficiencia energética y la digitalización.

Entre ellas figura OIIO, una plataforma integral de eficiencia energética orientada tanto a empresas como a hogares. Durante estos tres años, la compañía también ha renovado dos tercios de su equipo directivo y ha desarrollado, junto a la consultora dss+, un plan de transformación en materia de seguridad.

La etapa de Roberto Tojeiro también ha estado marcada por el respaldo definitivo del Tribunal Supremo a la tramitación administrativa de la Terminal de Energía de Mugardos, así como por la amortización completa de la financiación del proyecto. En 2024, coincidiendo con el 25 aniversario de Reganosa, la empresa reivindicó además su aportación al desarrollo energético e industrial de Galicia, destacando la entrada de 350 teravatios hora de energía en la comunidad, la contribución de 118 millones de euros en impuestos y tasas, la operativa de cerca de medio millar de buques y 70.000 camiones cisterna y el apoyo a industrias que emplean a unas 15.000 personas.

Un perfil ligado a Reganosa desde sus orígenes

Marcos López (A Coruña, 1962) es el séptimo presidente en la historia de Reganosa y uno de los consejeros con mayor antigüedad de la compañía. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y MBA por IE University Business School, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en la planificación estratégica y los mercados de capitales.

Entre 1999 y 2025 fue director de Mercado de Capitales de Inditex y, con anterioridad, trabajó en First National Bank of Chicago, Research Associates y el Banco Bilbao Vizcaya, participando en operaciones financieras de compañías como Endesa, Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica o EDP.

Con este relevo, Reganosa apuesta por la continuidad de un proyecto que combina el crecimiento internacional con el desarrollo de infraestructuras energéticas estratégicas y nuevas actividades ligadas a la transición energética.