Los transportistas reclaman al Ministerio que frene a cargadores que no aplican la revisión del precio del combustible

La subida o bajada del combustible no puede seguir siendo un riesgo asumido solo por los transportistas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans-CETM) ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que actúe contra las empresas cargadoras que incumplen, total o parcialmente, la obligación legal de revisar el precio del transporte en función de la evolución del coste del carburante.

La organización denuncia que, pese a los avances normativos aprobados para equilibrar la relación entre transportistas y cargadores, todavía existen compañías que no aplican correctamente la conocida como cláusula de indexación del combustible o lo hacen de forma desigual entre sus proveedores. Según Conetrans, esta práctica perjudica especialmente a los transportistas con menor capacidad de negociación: autónomos y pequeñas empresas familiares.

La cláusula de indexación fue una de las principales reivindicaciones del sector para proteger la viabilidad económica de las empresas transportistas frente a la volatilidad energética. Su objetivo es que el transportista no tenga que asumir en solitario incrementos de costes sobre los que no tiene ningún control.

El eslabón más débil

Conetrans considera especialmente grave que las condiciones más desfavorables recaigan sobre los profesionales más pequeños, a los que estas prácticas pueden llevar a una situación económica límite. La confederación recuerda que la no aplicación de la revisión obligatoria del precio del transporte constituye un incumplimiento de la normativa vigente y puede dar lugar a sanciones por parte de la Administración.

Por ello, insta al Ministerio a analizar con urgencia las denuncias recibidas a través de los mecanismos habilitados para detectar estas prácticas. Según la organización, el buzón de denuncias acumula ya un elevado número de comunicaciones relacionadas con incumplimientos de la normativa y comportamientos abusivos por parte de determinados cargadores.

Conetrans reclama que se impongan todas las sanciones que resulten procedentes para acabar con estas conductas y evitar aplicaciones selectivas de la ley en función de la fuerza negociadora de cada empresa.

La organización vincula esta reivindicación con la defensa de unas relaciones comerciales justas y equilibradas, una de las prioridades del presidente de Conetrans y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Javier Arnedo. La patronal sostiene que ninguna empresa debe verse obligada a trabajar en condiciones abusivas ni a asumir costes que legalmente corresponden a toda la cadena de valor.

La federación recuerda además que Fegatramer, integrada en CETM y en la Confederación de Empresarios de Galicia, agrupa en Galicia a empresas que disponen de más de 5.000 unidades de transporte de mercancías por carretera y dan empleo a cerca de 10.000 trabajadores. La entidad ostenta la mayoría absoluta en el Comité Gallego de Transporte por Carretera.

Para Conetrans, la dignificación del transporte por carretera no depende solo de aprobar normas eficaces, sino de garantizar su cumplimiento. “No puede haber empresas de primera y de segunda en función de su capacidad de negociación”, defiende la organización, que anuncia que seguirá reclamando ante las administraciones la erradicación de cualquier abuso que comprometa la sostenibilidad económica de los profesionales del transporte.