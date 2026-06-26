La APD impulsa en Santiago la reflexión sobre el futuro de la competitividad empresarial gallega

La transformación digital, el talento, la innovación o la productividad marcarán buena parte de la capacidad de las empresas para competir en los próximos años. Con ese objetivo de anticipar los grandes desafíos económicos, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) reunió este viernes en Santiago a empresarios, directivos y otros representantes del tejido productivo gallego en una jornada de reflexión estratégica sobre el futuro de la competitividad.

El encuentro, celebrado con motivo del 70 aniversario de la organización, forma parte del Consejo para la Competitividad, una iniciativa que APD extenderá a todas las comunidades autónomas para recoger la visión del tejido empresarial de cada territorio y elaborar un diagnóstico conjunto sobre los principales retos de la economía española.

La sesión reunió a consejeros de la asociación, directivos y otros agentes económicos con el propósito de identificar las principales palancas de crecimiento y transformación de Galicia, así como las oportunidades para reforzar la competitividad de sus empresas en un entorno económico cada vez más exigente.

Un diagnóstico desde el territorio

La iniciativa busca construir una visión compartida desde la experiencia de los propios líderes empresariales, incorporando las particularidades de cada comunidad autónoma. El objetivo es elaborar propuestas prácticas y orientadas a la acción que ayuden a fortalecer el tejido productivo y la capacidad competitiva de las empresas.

Las conclusiones extraídas en Galicia se incorporarán al capítulo territorial correspondiente del Libro Blanco de la Competitividad, un documento que recogerá las aportaciones realizadas en los distintos encuentros organizados por APD en España.

El informe será presentado durante el 8.º Congreso de Directivos APD, que se celebrará en Madrid los próximos 28 y 29 de octubre, y aspira a convertirse en una hoja de ruta con propuestas para afrontar los desafíos económicos y empresariales de los próximos años desde la perspectiva del liderazgo empresarial.