La APD impulsa en Santiago la reflexión sobre el futuro de la competitividad empresarial gallega
La jornada estratégica con empresarios y directivos gallegos se enmarca en el 70 aniversario de la Asociación para el Progreso de la Dirección
La transformación digital, el talento, la innovación o la productividad marcarán buena parte de la capacidad de las empresas para competir en los próximos años. Con ese objetivo de anticipar los grandes desafíos económicos, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) reunió este viernes en Santiago a empresarios, directivos y otros representantes del tejido productivo gallego en una jornada de reflexión estratégica sobre el futuro de la competitividad.
El encuentro, celebrado con motivo del 70 aniversario de la organización, forma parte del Consejo para la Competitividad, una iniciativa que APD extenderá a todas las comunidades autónomas para recoger la visión del tejido empresarial de cada territorio y elaborar un diagnóstico conjunto sobre los principales retos de la economía española.
La sesión reunió a consejeros de la asociación, directivos y otros agentes económicos con el propósito de identificar las principales palancas de crecimiento y transformación de Galicia, así como las oportunidades para reforzar la competitividad de sus empresas en un entorno económico cada vez más exigente.
Un diagnóstico desde el territorio
La iniciativa busca construir una visión compartida desde la experiencia de los propios líderes empresariales, incorporando las particularidades de cada comunidad autónoma. El objetivo es elaborar propuestas prácticas y orientadas a la acción que ayuden a fortalecer el tejido productivo y la capacidad competitiva de las empresas.
Las conclusiones extraídas en Galicia se incorporarán al capítulo territorial correspondiente del Libro Blanco de la Competitividad, un documento que recogerá las aportaciones realizadas en los distintos encuentros organizados por APD en España.
El informe será presentado durante el 8.º Congreso de Directivos APD, que se celebrará en Madrid los próximos 28 y 29 de octubre, y aspira a convertirse en una hoja de ruta con propuestas para afrontar los desafíos económicos y empresariales de los próximos años desde la perspectiva del liderazgo empresarial.
- La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: 'Ese residencial es un chollo
- Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros
- De destinos vacacionales a vuelos transcontinentales: la metamorfosis del Aeropuerto de Santiago
- Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- El último sastre artesano de Santiago: Fernando Freire, guardián de un oficio centenario
- Fiestas del barrio de San Pedro en Santiago: del 'punk pop' de Fuego Lolita al pregón de Nathalie Budiño y Sandra Garrido
- Tres focos de incendio en el entorno de Sar apuntan a un origen intencionado