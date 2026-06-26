Arume busca mejorar genéticamente los pinares gallegos e incrementar el valor de su madera

La Fundación Arume quiere reforzar la competitividad del monte gallego actuando sobre dos frentes: mejorar la calidad y la resistencia de los pinares y aumentar el valor de la madera en el mercado. Ese fue el eje de la reunión del Patronato celebrada este viernes en Ames, en la que la entidad hizo balance de su actividad y definió la hoja de ruta para los próximos meses junto a representantes de toda la cadena forestal-madera.

El encuentro contó con la participación del director de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), Alfredo Fernández Ríos, y de la directora general de Ordenación y Planificación Forestal, Luisa Piñeiro, y sirvió para fijar las prioridades de las dos mesas de trabajo en las que se estructura la fundación: la Mesa de Monte y la Mesa de Mercado.

Una de las mesas de trabajo / cedida

En el ámbito forestal, la Fundación Arume centrará sus esfuerzos en seguir avanzando en la mejora genética de las tres principales especies de pino presentes en Galicia: Pinus pinaster, pino radiata y pino taeda.

Uno de los proyectos más relevantes será la implantación de parcelas experimentales con pino taeda, una especie que presenta resistencia al conocido hongo de las bandas, una enfermedad que afecta desde hace años al pino radiata y compromete su productividad. Las plantaciones utilizarán semilla procedente de Uruguay y se distribuirán en distintas zonas de Galicia para evaluar su comportamiento en función de la altitud y del tipo de suelo.

La fundación también continuará impulsando la reproducción vegetativa mediante estaquillado de ejemplares de alta calidad genética, tanto de pino del país como de pino radiata. Esta técnica permite multiplicar la disponibilidad de planta mejorada para propietarios forestales y comunidades de montes, acelerando la transferencia de material genético de mayor rendimiento.

Junto a la mejora genética, la sanidad vegetal y la silvicultura seguirán siendo otras de las principales líneas de trabajo de la Mesa de Monte.

Crear más valor para la madera gallega

La otra gran prioridad pasa por aumentar el valor comercial de la madera de pino gallega. A través de la Mesa de Mercado, la Fundación Arume pretende reforzar el posicionamiento de la marca de garantía Pino de Galicia, incrementando su notoriedad y credibilidad entre arquitectos, prescriptores, empresas y consumidores.

El objetivo es impulsar una demanda que permita mejorar la rentabilidad de toda la cadena forestal y potenciar nuevos usos de la madera como material de construcción.

En esa estrategia se enmarca también el lanzamiento del primer programa formativo de arquitectura en madera organizado por la fundación, "O futuro é madeira", que comenzará en septiembre. El curso se desarrollará durante nueve viernes consecutivos e incluirá cinco sesiones teóricas y cuatro jornadas de visitas técnicas para fomentar el conocimiento sobre las posibilidades constructivas de este material.

La Fundación Arume reúne a propietarios forestales, empresas de servicios, viveros, serrerías, fabricantes de tablero, la Universidad de Vigo y Abanca, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector forestal gallego desde una perspectiva de innovación, sostenibilidad y generación de valor añadido.