Feiraco lanza yogures griegos con leche gallega y un diseño inspirado en el patrimonio cultural

Después de regresar el año pasado al mercado de los yogures, Feiraco da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la entrada en una de las categorías de mayor expansión del sector lácteo: los yogures griegos. La marca de la cooperativa Clun acaba de lanzar una nueva gama elaborada con leche gallega de cooperativa, que combina una propuesta gastronómica con un diseño inspirado en la identidad cultural y patrimonial de Galicia.

La nueva línea está formada por tres variedades: natural, melocotón con fruta de la pasión y vainilla con manzana, comercializadas en envases de dos unidades de 125 gramos. Además de su textura cremosa, la compañía destaca que incorporan trozos de fruta real en las variedades con sabores.

Un mercado en crecimiento

Con este lanzamiento, Feiraco busca reforzar su presencia en una categoría con una creciente demanda por parte de los consumidores y ampliar su oferta de productos de mayor valor añadido.

"Con este lanzamiento, Feiraco refuerza su presencia en una de las categorías con mayor crecimiento en el lineal de yogures y responde a la demanda de productos de mayor valor añadido", señala Jessica Rey, directora de marketing de CLUN.

Los nuevos yogures ya están disponibles en cadenas de distribución como Eroski, Familia, Carrefour y Alcampo.

Un envase que recorre Galicia

Uno de los elementos diferenciales de la nueva gama es el diseño de sus envases, creados por el ilustrador coruñés Carlos Arrojo, que ha buscado establecer un paralelismo entre la tradición gallega y la griega a través de un lenguaje gráfico basado en las espirales y la geometría.

"Con las espirales dibujé árboles, nubes, agua de los ríos y ornamentos. Este elemento gráfico sirve de conexión entre la identidad gallega y la griega", explica el artista sobre el proceso creativo.

Cada variedad incorpora una ilustración distinta que reúne algunos de los principales símbolos del patrimonio gallego. El yogur natural muestra la Torre de Hércules y las pallozas de Os Ancares; el de vainilla con manzana representa la Catedral de Santiago y la Muralla de Lugo; mientras que el de melocotón con fruta de la pasión incluye la Basílica de la Peregrina, en Pontevedra, y el Monasterio de Oseira, en Ourense.

Con esta apuesta, Feiraco convierte el envase en un elemento diferenciador que trasciende su función comercial y refuerza el vínculo de la marca con el origen gallego de su leche y con el patrimonio cultural de la comunidad.