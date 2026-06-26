Galicia sube la presión para usar drones contra el gusano soldado que amenaza el maíz

La presión del campo gallego para poder utilizar drones contra la plaga del gusano soldado sigue creciendo. Unións Agrarias-UPA llevará al Ministerio de Agricultura la necesidad de autorizar esta tecnología para aplicar tratamientos fitosanitarios en los cultivos forrajeros afectados, una reclamación que ya habían puesto sobre la mesa tanto la Xunta como la asociación Agromuralla en los últimos días.

La organización agraria defenderá esta petición en la reunión que mantiene con el Ministerio, con el argumento de que el maíz forrajero es un cultivo estratégico para la base ganadera de Galicia. Según los datos trasladados por UUAA, ocupa alrededor de 70.000 hectáreas en la comunidad y se está viendo amenazado por una incidencia creciente del gusano soldado y de otros defoliadores, que ya están generando pérdidas productivas relevantes en determinadas zonas.

Unións Agrarias sostiene que la solución técnica existe. Afirma que hay productos fitosanitarios eficaces contra esta plaga y que también existe tecnología para aplicarlos mediante drones. La organización considera que este sistema puede ser especialmente útil en Galicia por las características del territorio: parcelas muy fragmentadas, elevada humedad del suelo y dificultades de acceso que complican o ralentizan los tratamientos convencionales.

Una demanda compartida

La petición de UUAA se suma a la que ya había formulado la Xunta, que reclamó al Gobierno central medidas para hacer frente a la plaga del gusano soldado, y a la planteada por Agromuralla, que pidió adoptar con carácter de urgencia una excepcionalidad legal para poder realizar tratamientos fitosanitarios con drones en las fincas de maíz afectadas.

Agromuralla también reclamó una solución similar para el viñedo de la Ribeira Sacra, donde solicitó permitir tratamientos antifúngicos ante la alta presión del mildiu, las dificultades de acceso derivadas de la orografía y la elevada edad de los viticultores de la zona.

Para Unións Agrarias, el bloqueo actual no es agronómico ni tecnológico, sino regulatorio. La organización señala que existen tres niveles administrativos que intervienen en el proceso: el Ministerio de Agricultura, que define los productos, sus usos fitosanitarios y la posibilidad de aplicarlos con dron; la Xunta de Galicia, que autoriza la aplicación en el territorio; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que regula la operación del dron como aeronave.

Según UUAA, cada una de estas capas funciona correctamente de forma individual, pero falta un marco integrado que permita ejecutar una campaña de control fitosanitario con drones de forma ágil y controlada cuando existe una situación de plaga.

Autorización excepcional esta campaña

La organización solicita al Ministerio que habilite, mediante autorización excepcional y con control técnico, una campaña piloto en Galicia para combatir el gusano soldado en el maíz mediante drones. Esa actuación, plantea, debería contar con trazabilidad completa, operadores certificados y condiciones ambientales estrictas.

Unións Agrarias pide que el Ministerio determine y habilite de forma inmediata los productos fitosanitarios eficaces para el control del gusano soldado o de otros defoliadores en el maíz, con indicación expresa de productos, dosis, condiciones de uso y ámbito de aplicación.

Además, si los productos actualmente registrados no permiten aplicación aérea, reclama que el Ministerio active una autorización excepcional para esta campaña, al amparo del artículo 53 del Reglamento 1107/2009, incorporando de forma expresa la posibilidad de aplicación mediante UAS o drones en el maíz de Galicia.

UUAA insiste en que esa autorización no puede limitarse a reconocer el producto fitosanitario, sino que debe incluir claramente el modo de aplicación mediante dron. La organización advierte de que, sin esa mención expresa, la Xunta podría encontrarse sin base suficiente para autorizar los tratamientos en campo.

Actuar por zonas, no parcela a parcela

La organización también reclama que el Ministerio emita un criterio técnico urgente para que la Xunta pueda tramitar las autorizaciones de tratamientos aéreos excepcionales de forma ágil, mediante campañas o zonas afectadas, y no exclusivamente parcela a parcela.

UUAA pide además que el Ministerio coordine con la Xunta la delimitación de las áreas afectadas, los umbrales de intervención, las condiciones ambientales y el seguimiento técnico de los tratamientos, de forma que la autorización sea controlada, trazable y jurídicamente segura.

La organización solicita igualmente que se designe un interlocutor técnico del Ministerio para cerrar con la Administración autonómica y con el sector el encaje del expediente. Advierte de que el margen útil para actuar sobre el maíz es corto y que la respuesta debe ser de campaña, no una reforma a largo plazo.

La petición, resume Unións Agrarias, es concreta: que el Ministerio habilite el producto y la vía de aplicación mediante UAS o dron para esta campaña en Galicia. Después correspondería a la Xunta autorizar la aplicación territorial concreta y a los operadores cumplir la normativa de AESA. Pero el primer bloqueo que, a juicio de UUAA, debe levantar el Ministerio es el fitosanitario: producto, uso y aplicación aérea mediante dron.