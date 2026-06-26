Lorenzana defiende una minería que genere industria y empleo: “Galicia no debe ser un territorio extractivo”

La Xunta quiere que la riqueza minera de Galicia deje de medirse solo por lo que sale del subsuelo y empiece a hacerlo por la industria, el empleo y el conocimiento que sea capaz de generar en el territorio. Esa es la idea central que defendió este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante la clausura de la jornada Galicia: territorio estratégico para una minería de vanguardia, donde reivindicó un modelo que no convierta la comunidad en un simple espacio extractivo, sino en un polo industrial vinculado a sus propios recursos.

“El objetivo de la política minera de la Xunta no es hacer de Galicia un territorio extractivo, sino un territorio industrial”, subrayó Lorenzana. “La diferencia es enorme, porque la riqueza no está simplemente en el recurso que sale del suelo, sino en el conocimiento que somos capaces de incorporar a ese recurso”, añadió.

La conselleira enmarcó esta estrategia en los concursos mineros de 2025 y en los que se convocarán en 2026, que definió como una apuesta por el conocimiento geológico, la planificación y la ordenación del territorio. A su juicio, no se trata solo de tramitar procedimientos administrativos, sino de decidir qué papel quiere desempeñar Galicia en el futuro industrial de Europa, en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y la necesidad de materias primas críticas.

Proyectos con retorno para Galicia

Lorenzana vinculó esta nueva etapa con la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan recursos naturales, una norma que calificó de “profundamente gallega” y basada en un principio: si Galicia aporta sus recursos, Galicia debe participar también de los beneficios que generan.

En este nuevo marco, explicó, ya no bastará con que las empresas acrediten capacidad financiera. La Xunta valorará también la creación de empleo, la colaboración con el tejido empresarial local, la formación, la integración en el territorio, la protección ambiental y el retorno social. “Queremos los mejores proyectos, pero queremos también los proyectos más comprometidos con Galicia”, afirmó.

La conselleira citó ámbitos como San Finx, Corcoesto o Santa Comba, cada uno con su propia historia y desafíos, para defender que todos los proyectos deben abordarse desde el mismo principio: el rigor. “Lo que perseguimos es siempre lo mismo: más industria, más innovación, más empleo y más oportunidades”, señaló.

Confianza, información y garantías

Lorenzana insistió en que la minería moderna solo puede avanzar si se construye sobre la confianza ciudadana. Para ello, defendió información pública, participación, garantías, responsabilidad, seguridad jurídica y exigencia ambiental.

“La minería moderna solo puede construirse desde la confianza, y la confianza se construye con información a los ciudadanos, con la participación de todos, con garantías y con responsabilidad”, concluyó. La posición de la Xunta, remarcó, es la de una Administración “exigente y transparente” que trabaja con minuciosidad y con la máxima de la seguridad jurídica y la exigencia ambiental.