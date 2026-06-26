Trump eleva la presión sobre Europa: amenaza con aranceles del 100% a países europeos por la tasa digital

Unas semanas después de presentar un acuerdo de paz con Irán, Donald Trump ha reavivado otra vieja guerra: la guerra comercial. El máximo responsable de la Casa Blanca ha vuelto a amenazar con aranceles del 100% sobre aquellos países europeos que apliquen el impuesto sobre servicios digitales a compañías estadounidenses. “Que la presente declaración sirva para dejar claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a Estados Unidos de América”, ha sentenciado el dirigente estadounidense, a través de su red social Truth Social, este viernes.

Esta medida se produce semanas después de que Bruselas ratificara un acuerdo comercial con EEUU con el objetivo de poner fin a más de un año de tensiones comerciales. El presidente de EEUU también ha presicado que este arancel se aplicaría "de inmediato" y que, además, anularía cualquier acuerdo comercial pactado.

Amenaza directa a España

En la Unión Europea, España es uno de los países que ya ha aplicado el impuesto desde enero de 2021, conocido como la “tasa Google” y aplica una tasa del 3% sobre los ingresos de algunos gigantes tecnológicos. “Este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales celebrados con dicho país, independientemente de que estén en vigor, firmados o no”, ha añadido. “Además, el arancel del 100% se aplicará de inmediato si siguen adelante con esta medida”.

El caso se repite para Francia, Italia, Austria, Portugal, Dinamarca y Hungría, aunque la aplicación de la normativa por parte de cada Estado Miembro oscila. En España, la normativa penaliza a aquellos gigantes tecnológicos con más de 750 millones de euros en ingresos globales, o más de 3 millones en impuestos digitales a Hacienda. Esta medida, en la práctica, ha golpeado a los ingresos de algunos integrantes de los llamados Siete Magníficos, las compañías más valiosas del mundo. Entre ellos, destacan Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft. La medida penaliza sobre todo a las tecnológicas que derivan ingresos de anuncios digitales, plataformas de venta, o la monetización de datos personales.

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