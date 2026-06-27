Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IDISVisita León XIVTerremoto VenezuelaJosé Ángel VilasSeguridade Santiago
instagram

Coeticor homenajea a 48 ingenieros técnicos industriales por sus 25 y 50 años de profesión

El colegio coruñés reunió a 235 asistentes en su tradicional cena de San José e impuso insignias de plata y oro a los profesionales con mayor trayectoria

Acto de homenaje de Coeticor a 48 ingenieros técnicos industriales por sus 25 y 50 años de profesión

Acto de homenaje de Coeticor a 48 ingenieros técnicos industriales por sus 25 y 50 años de profesión / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (Coeticor) celebró este viernes una de sus citas más simbólicas del año: la tradicional cena patronal en honor a San José. El encuentro, celebrado en la Finca Montesqueiro, reunió a 235 asistentes y sirvió para reconocer la trayectoria de 48 profesionales que en 2026 cumplen 25 y 50 años de ejercicio en la ingeniería técnica industrial.

Cena patronal en honor a San José organizada por Coeticor

Cena patronal en honor a San José organizada por Coeticor / cedida

Durante la velada, el colegio entregó 40 insignias de plata a los colegiados que alcanzan sus bodas de plata profesionales y ocho insignias de oro a quienes suman medio siglo de trayectoria. El acto volvió a funcionar como punto de encuentro para los colegiados y como homenaje a varias generaciones de ingenieros técnicos industriales.

El decano de Coeticor, Macario Yebra Lemos, felicitó a los homenajeados y destacó que representan un ejemplo de «exigencia, trabajo y, sobre todo, de dedicación a la profesión».

Noticias relacionadas y más

La cena concluyó con animación musical y puso el cierre al programa de actos organizado por Coeticor con motivo de la festividad de San José.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents