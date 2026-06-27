Coeticor homenajea a 48 ingenieros técnicos industriales por sus 25 y 50 años de profesión
El colegio coruñés reunió a 235 asistentes en su tradicional cena de San José e impuso insignias de plata y oro a los profesionales con mayor trayectoria
El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (Coeticor) celebró este viernes una de sus citas más simbólicas del año: la tradicional cena patronal en honor a San José. El encuentro, celebrado en la Finca Montesqueiro, reunió a 235 asistentes y sirvió para reconocer la trayectoria de 48 profesionales que en 2026 cumplen 25 y 50 años de ejercicio en la ingeniería técnica industrial.
Durante la velada, el colegio entregó 40 insignias de plata a los colegiados que alcanzan sus bodas de plata profesionales y ocho insignias de oro a quienes suman medio siglo de trayectoria. El acto volvió a funcionar como punto de encuentro para los colegiados y como homenaje a varias generaciones de ingenieros técnicos industriales.
El decano de Coeticor, Macario Yebra Lemos, felicitó a los homenajeados y destacó que representan un ejemplo de «exigencia, trabajo y, sobre todo, de dedicación a la profesión».
La cena concluyó con animación musical y puso el cierre al programa de actos organizado por Coeticor con motivo de la festividad de San José.
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